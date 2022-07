«Vape»: se complica situación del hermano de adolescente y sería imputado por homicidio doloso

Entornointeligente.com /

Kattya González , precandidata a la presidencia por la Concertación y Juan Grassi (PEN), candidato a diputado por Asunción, accedieron a una entrevista en el programa Mesa de Periodistas de ABC TV para detallar sobre la distribución de cargos en la Concertación.

González señaló que la alianza por la Concertación es solo para la chapa presidencial y la elección de gobernadores. «La Concertación no va a tener una lista oficial, va a tener varias listas que respalden a esa dupla presidencial que será elegida en diciembre», señaló.

Lea más: Euclides Acevedo espera cerrar acuerdos en la Concertación

Aclaró que se han generado estas alianzas entre distintos sectores. Sin embargo, en el caso de Patria Querida, que prefirió ir solo, González calificó esta decisión como un error, porque no genera una atomización.

No ve bueno unión de candidatos en una lista Por otro lado, en el caso de elecciones para representantes en el Senado , Kattya alegó que no ve bueno la unión de candidatos a través de una lista. «Ojo con perder con la lista ideológica. Por qué vamos a apoyar a un grupo de estructura que finalmente no nos va a apoyar», señaló. Agregó que la lista del PLRA no es una lista representativa porque es una lista incierta de apoyo.

Lea más: Concertación: Frente Guasu anuncia victoria como en el año 2008

De acuerdo a los cálculos de los políticos de oposición, con cuatro listas fuertes en el Senado, de 45 bancas, pueden meter 27 senadores, y con la lista única también ingresarán unos 27 representantes, pero con mayoría liberal . González y Grassi presentaron el análisis que realizaron en ambos escenarios y, en ese sentido, concluyen que, para las elecciones prefieren entrar por espacios .

Prefieren listas fuertes «Está bien que haya tres listas fuertes porque vamos a dar a la ciudadanía como un menú. Si nos presentamos en una lista, no iba existir este menú y no garantizamos los votos», aclaró.

González detalló que primeramente se tiene a la concertación del Frente Guasú , y se podría asegurar los votos de izquierda; también se tiene la Alianza Encuentro Nacional , con perspectiva de Centro y luego del Partido Liberal , una lista de estructura.

Por su parte, Grassi explicó que este sistema ha hecho analizar a las fuerzas para buscar estrategias inteligentes para realizar alianzas y trabajar en la misma fuerza. «En las próximas elecciones vamos a ganar. Tenemos antecedentes de cómo la ciudadanía eligió a Miguel Prieto en Ciudad del Este. También la gente de Encarnación se despertó», subrayó.

Lea más: Se inscriben 39 alianzas y 21 concertaciones para las elecciones

González aclara que, a través de la concertación, se tendrá mayor gobernabilidad y que están trabajando en una línea de madurez política. «No estamos aliados a una filosofía que va a llevar a un atraso al Paraguay. Porque el proyecto de la ANR ofrece más contrabando, más sangre, más licitaciones amañadas y más sicariatos», manifestó.

«El Paraguay ya no aguanta más, porque es una olla que apesta. La solución está en salir a la casa y votar», finalizó González.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com