Vape: lo que explica el papá de la menor tras confirmarse el disparo

«Fue parejo hasta el primer gol, después tuvimos un lapsus de 7 u 8 minutos donde nos perdimos en el juego, ellos convierten el segundo, no nos encontramos más en el juego, sabíamos perfectamente que ellos tienen esa cualidad, pero se aprovecharon bien y nos ganaron con las tres oportunidades que tuvieron y convirtieron», afirmó el entrenador azulgrana.

Fue consultado qué buscó con el ingreso de Alfio Oviedo. «Necesitábamos en ese momento más peso, más referencia, más de esa posición que Braian que estaba haciendo ese trabajo, por eso lo pusimos a Alfio Oviedo».

«Lo de Carrizo pasó por inconvenientes familiares que yo no puedo contar, estaba para ayudarnos en algunos momentos, pero no para jugar completo por eso lo llevamos a la pausa», sobre la no presencia de Federico Carrizo.

Es temprano para hablar de la revancha, señaló. «Es temprano para el miércoles, hablamos en el vestuario que tenemos que recomponernos, tenemos un partido por el torneo local, vamos a trabajar y si no podemos revertirlo, terminaremos de forma digna».

Sobre el primer gol del Palmeiras, afirmó. «Hicimos los recorridos convenientemente y Scarpa saca un centro perfecto sin mirar, hay nos convierten, fue más mérito del rival que error nuestro».

También fue consultado el por qué jugó sin referencia en ataque. «Queríamos encontrar espacios, aprovechar espacios, ellos juegan casi siempre forzando a los rivales a darle espacios, por eso la inclusión de Braian a ver si teníamos tres rápidos adelante, Alan Benítez, él y Claudio Aquino. Por momentos se enredó Braian pero por la marca del rival, creo que nos va a dar mucha ayuda a futuro».

Terminó hablando de los otros cambios y de la lesión de Fabián Franco. «Ángel pidió cambio, está con esa cuestión de jugar un partido y se le carga al siguiente, creo que tenemos que cortar eso para que no se vuelva un círculo vicioso. Nos persigue una coincidencia dura en ese sentido, las lesiones de rodilla son traumáticas a pesar que Fabián lo tomó bien, tiene buena musculatura y se va a recuperar rápido, lastimosamente así como le paso a Robert Morales y Sergio Díaz le pasó en un buen momento», finalizó.

