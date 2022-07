Vans, Puma y Fila: estas zapatillas están mega rebajadas solo hoy y siguen disponibles en (casi) todas las tallas

Entornointeligente.com /

Hace ya casi un mes que disfrutamos de las rebajas. Sí, querida, el tiempo pasa volando y cada vez quedan menos días para despedir la caída de precios del verano. De este modo, ahora ese el mejor momento para dar con chollos que merecen (y mucho) la pena .

Una buena apuesta es ampliar nuestra colección de zapas, ya que es el calzado que más usamos todo el año. En la plataforma About You tienen ofertas de infarto a las que durante el día de hoy (atenta, la promoción acaba a medianoche) le sumamos un -20% de descuento extra gracias al código «ZAPATOS20» . Un apunte importante: el descuento extra se aplica sobre el precio ya rebajado, no sobre el importe inicial.

Así que fichamos las tres sneakers con el diseño más molón, la rebaja más significativa y la mayor disponibilidad de tallas.

En Trendencias Siete zapatillas Converse, Vans o Desigual con estampados muy locos y divertidos para los looks de verano más originales Vans UA Sentry Old Skool WC El clásico print de cuadros de ajedrez de Vans tiñe estas zapatillas con plataforma XXL y suela dentada. Nos flipan para dar un twist a un total look black festivalero. 99,40 euros , 44,90 euros , 35,92 euros.

Zapatillas deportivas bajas 'UA Sentry Old Skool WC'

PVP en About You 35,92€ Puma Mayu Si buscas unas zapatillas blancas que tengan un toque especial, las Puma Mayu pueden ser lo que tienes en mente. De nuevo, vemos una amplia plataforma para ganar centímetros sin renunciar a la comodidad . Para combinarlas, nada mejor que un vaquero de lavado medio y una camisa de rayas. 99,90 euros , 49,90 euros , 39,92 euros.

Puma Mayu

PVP en About You 39,92€ En Trendencias Ficha ahora estas zapatillas Adidas por 30 euros y alégrate siempre porque combinan con todo (todo el año) Fila Ventuno De acuerdo, no todo en la vida es black or white, así que estas zapas de Fila pueden ser tu mejor aliado para dar color a tus looks . En este caso, estamos ante un modelo en tonos pastel que también nos permite ser más altas durante unas horas. 89,90 euros , 52,90 euros , 42,32 euros .

Fila Ventuno

