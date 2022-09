Vanessa Senior recrea el polémico beso que Bad Bunny se dio con dos bailarines (+Video)

Entornointeligente.com /

Vanessa desató las reacciones de sus seguidores con este particular vídeo No cabe duda que a la influencer y cantante venezolana Vanessa Senior le resta importancia a lo que puedan decir los demás sobre su forma de ser, es por esto que siempre acostumbra a entretener a sus seguidores muy a su manera. En esta ocasión, compartió un vídeo en su cuenta de Instagram que no tardó en desatar las reacciones de los internautas.

VER TAMBIÉN = Vanessa Senior deleitará al público latinoamericano con nuevo proyecto

Cabe recordar que recientemente el reggaetonero Bad Bunny causó polémica durante una presentación en los MTV VMAs 2022, dónde en pleno escenario se besó con dos de sus bailarines, una mujer y un hombre. Por supuesto, el cantante recibió cientos de críticas luego de este inesperado momento.

Sin embargo Vanessa Senior se lo tomó de una manera muy diferente, ya que optó por recrear el apasionado beso doble precisamente con un hombre y una mujer frente a las cámaras.

«Bueno señores, en vista de que estoy buscando cómo subir la cuenta después de lo de Bad Bunny…» dijo la venezolana.

Ante esto, sus seguidores reaccionaron de manera divertida haciendo comentarios chistosos sobre el vídeo de la intérprete.

View this post on Instagram

A post shared by Vanessa Senior (@vanessasenior)

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com