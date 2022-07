Vanessa Quercia: «Los bancos se pusieron al servicio de la gente»

Entornointeligente.com /

«La gente que tenía miedo de utilizar la tecnología para determinadas cosas, se animó en la pandemia por necesidad, y ahora no la deja…», sostuvo por su parte Quercia, quien agregó: «Ahora es su herramienta. No necesita usar efectivo. Había temor, pero se dieron cuenta que la tecnología es segura, simple, amigable. No se necesita tener nada encima más que un teléfono celular».

Informate más Marcelo Otermin: «La clave fue adaptar los productos a la necesidad que tiene cada cliente» » Creo que los bancos, más que nada los públicos, acompañaron la política y se pusieron al servicio de la gente. Desde Banco Provincia relanzamos Cuenta DNI, que sirvió para pagar 1.2 millones de IFE y hoy tiene 5 millones de clientes. Además, se bancarizó un montón de gente. En marzo de este año, lanzamos la aplicación 13-17, que es para adolescentes entre esas edades. Es la misma que usan los adultos, pero para menores, sin autorización de los padres. La única restricción que tienen es que pueden transaccionar hasta un salario mínimo vital y móvil, al menos que los padres lo habiliten para transaccionar más. Esto ayudó e impulsó la educación financiera», agregó Quercia.

Estos beneficios, sostuvo, no son para los clientes. También resultan una oportunidad para los comercios. «Cuenta DNI también tiene una aplicación para las empresas, que es para apoyar a los pequeños comerciantes a poder cobrar desde el celular con un código QR. Además de eso, el Banco y la Provincia de Buenos Aires otorgan beneficios para esos comerciantes, porque los ayuda a reactivar el comercio», señaló Quercia, quien destacó también las ventajas que ofrecen las soluciones tecnológicas que hacen posible operar sin dinero ni tarjetas físicas.

