Vanessa Lyon cuenta sobre la demanda que su Exesposo interpuso en su contra

El hecho que Carlos Calderón guarde silencio no quiere decir que Lyon desmienta la informacion falsa con respecto a su persona. Días atrás se dio a conocer que Carlos Calderón exesposo de Lyon la ha demandad o, sin embargo ella compartió a través de sus redes sociales los documentos legales donde abalan que no existe ningún conflicto con su expareja.

Lyon fue arrestada y acusada de un delito grave de detención ilegal y otros dos leves de agresión y proporcionar una identidad falsa . Este suceso fue en la casa que compartían la pareja. Según registro de casos del tribunal del condado Miami-Dade.

Calderón declaró que Lyon lo agredió, l e rompió la camisa y en consiguiente lo acusó de serle infiel porque encontró unos condones sin usar. El mexicano se dirigió a su dormitorio para ponerse a salvo, cerró la puerta, temía por seguridad . Según informe de la policía de Miami-Dade.

En dicho informe también se dio a conocer que la modelo se encuentra desempleada , puesto que debido a esto otras personas han abierto un GoFundMe para ayudarla económicamente , según Lyon ha declarado que Caldearon la dejo sin nada.

Lyon salió en libertad bajo fianza. Se le impuso una orden de alejamiento y la misma quedó anulada una vez el caso se cerró el 16 de junio. Según los registros de la corte.

Calderon y Lyon están actualmente viviendo por separados . Según el deseo Carlos es un acuerdo en los mejores términos sobre la manutención de su hijo y el tiempo compartido , dijo Lungarelli a People en español.

«Con la pandemia todo cerró y no se pudo hacer la disolución. Con tantos divorcios después de la pandemia se atrasó nuestro proceso por meses», dio a conocer la modelo a través de sus redes, pues ella dice que el divorcio lo habían solicitado en el 2018, es decir que hasta la fecha de hoy no se han divorciado.

«Cualquier publicidad malintencionada hacia mi persona, es con un propósito específico y no voy a participar en chismes con agendas escondidas», « Mi prioridad es ser madre y proteger a mi bebé con la ayuda de Dios «. Agrego Vanessa.

