Vanessa Laine, esposa de Kobe Bryant, agradece en Instagram la solidaridad de la gente

Entornointeligente.com /

La esposa de Kobe Bryant, Vanessa Laine, habló por primera vez este miércoles, tras la muerte de su esposo y de su hija Gianna María de 13 años en un accidente de helicóptero, el pasado domingo.

“Estamos completamente devastados”, reconoció la mujer de 37 años quien hasta el momento no se había referido al trágico accidente del último domingo en Calabasas, al norte de Los Ángeles.

La esposa del basquetbolista publicó en su cuenta de Instagram una emotiva carta en la que contó el profundo dolor por el que está atravesando toda la familia Bryant. También agradeció por las innumerables muestras de afecto recibidas.

Primeras hipótesis sobre la decisión del piloto para transportar a Kobe Bryant en la neblina “Mis chicas (Natalia Diamante (17), Bianka Bella (3) y Capri Kobe (7 meses), las otras hijas de la pareja), y yo queremos agradecer a las millones de personas que nos han mostrado su apoyo y amor durante este momento horrible. Gracias por todas sus plegarias. Definitivamente las necesitamos”.

“No hay suficientes palabras para describir nuestro dolor en este momento. Desearía que estuvieran aquí con nosotras para siempre… Pero nos despertamos cada día, tratando de seguir adelante porque Kobe, y nuestra pequeña Gigi nos alumbran el camino. Solo desearía poder abrazarlos, besarlos y bendecirlos”, agregó la esposa de la leyenda de la NBA, quien además aseguró que tratarán “de seguir adelante” porque Kobe, y la pequeña Gigi les “alumbran el camino”.

Llanto y desconsuelo de Shaquille O’Neal durante programa especial en vivo de TV a la memoria de Kobe Bryant Vanessa Laine admitió sentirse devastada también por las familias que perdieron a sus seres queridos el domingo. “Compartimos su dolor íntimamente”. En este sentido, pidió, a través de Mamba Sports Foundation y el fondo que se creó (MambaOnThree), colaboraciones para “ayudar a las otras familias afectadas”.

“Muchas gracias por ayudarnos con sus plegarias y por amar a Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri y a mí”, finalizó la publicación.

View this post on Instagram My girls and I want to thank the millions of people who’ve shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We are also devastated for the families who lost their loved ones on Sunday, and we share in their grief intimately. There aren’t enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our lives. I wish they were here with us forever. They were our beautiful blessings taken from us too soon. I’m not sure what our lives hold beyond today, and it’s impossible to imagine life without them. But we wake up each day, trying to keep pushing because Kobe, and our baby girl, Gigi, are shining on us to light the way. Our love for them is endless — and that’s to say, immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them and bless them. Have them here with us, forever. Thank you for sharing your joy, your grief and your support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality. To honor our Team Mamba family, the Mamba Sports Foundation has set up the MambaOnThree Fund to help support the other families affected by this tragedy. To donate, please go to MambaOnThree.org. To further Kobe and Gianna’s legacy in youth sports, please visit MambaSportsFoundation.org. Thank you so much for lifting us up in your prayers, and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri and me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family ❤️

A post shared by Vanessa Bryant — (@vanessabryant) on Jan 29, 2020 at 4:59pm PST

Este miércoles, Vanessa Laine había tenido su primera acción pública desde la muerte de su esposo e hija cuando modificó la foto de perfil de su cuenta de Instagram. La mujer de 37 años publicó una imagen de Kobe y Gigi y por primera vez reconoció públicamente la impactante pérdida.

En la foto, Kobe abraza a Gigi, mientras la pequeña que tenía 13 años en el momento del accidente coloca su brazo sobre el hombro de su papá, quien mira con amor. Esta imagen pertenece al Juego de Estrellas de la NBA disputado en 2016 en Toronto, lo que fue la última de las 18 apariciones en un All Star Game de Bryant.

Los últimos informes indicaron que el helicóptero Sikorsky S-76 Spirit que trasladaba a Kobe Bryant, su hija Gianna y a otras siete personas se estrelló sobre una ladera de la ciudad de Calabasas (California) a las 9:45 de la mañana del pasado domingo. Dos ciclistas de montaña que estaban cerca del lugar llegaron instantes más tarde y tomaron las primeras fotos de la escena a las 9:49, según replica el portal norteamericano TMZ. (I)

LINK ORIGINAL: El Universo

Entornointeligente.com