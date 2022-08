Vanessa Coello, Miss Grand Venezuela 2021, se despide de su título de belleza

Entornointeligente.com /

Miss Grand Venezuela 2021, Vanessa Coello, se despide del título que le confirió la responsabilidad de representar a nuestro país ante el mundo. Será este 13 de agosto que corone a su sucesora, dejando así un camino lleno de satisfacción.

Fueron meses de preparación en pasarela, oratoria, voz, dicción, inglés y cultura general los que tuvo para enfrentar uno de los retos más grandes, pero satisfactorios, que tuvo hasta ahora: gritar Venezuela en Tailandia, el pasado mes de octubre de 2021, cuando se celebró el certamen grand slam.

Ahora, en retrospectiva y a solo horas de entregar la corona, repasa este año como reina y nos cuenta cuáles son sus próximos planes.

¿Qué aprendizajes te llevas luego de ser Miss Grand Venezuela 2021?

El aprendizaje más grande que me llevo no solo es la experiencia y todas las herramientas profesionales que aprendí de todo mi equipo Grand, sino que también aprendí cuál es mi verdadero poder, cuando la pasión por lo que hago es el motor que me impulsa a hacer las cosas.

¿Qué mensaje le envías a todas las niñas que desean ser reinas de belleza?

Mi mejor consejo es que siempre involucren a su familia en cada uno de los pasos que quieran dar dentro de este mundo, porque ellos van a hacer sus mejores guías y las mantendrán centradas. El segundo mejor consejo que le puedo dar es que se mantengan reales y apegadas a su esencia, que nunca pierdan la humildad y que siempre recuerden a esa niña que quería ser una reina de belleza. Y el tercero: la disciplina y la constancia siempre son recompensadas con éxitos.

Sabemos que retomaste el postgrado y que seguiste tus estudios. ¿Cómo compaginas ser reina de belleza con tu profesión?

No es tarea fácil, a ambas las amo muchísimo y no pudiese elegir. Mi clave ha sido el mantenerme centrada en cuáles son mis objetivos dentro de cada una de mis carreras y soy muy organizada con el tiempo; quizá eso amerite que le reste tiempo a mi familia o a mis seres queridos, lo que lamento muchísimo, pero en momentos como este en que me estoy despidiendo de mi etapa de participación dentro de los concursos de belleza, lo más importante para mí ahora será mi carrera odontológica y mis seres queridos.

¿Qué mensaje le das a todas esas personas que te apoyaron desde que fuiste candidata a la designación hasta ahora?

Les estaré agradecida eternamente, porque aun cuando pensaba que ya no había espacio o plaza para mí dentro de los concursos de belleza, me mostraron lo poderosa que puedo ser y por eso siempre les voy a agradecer. Además, por todo su apoyo durante toda mi participación y por supuesto que cada vez que los veo o que tengo la oportunidad de conocerlos me encanta ser tan cercana con ellos, porque se merecen todo mi cariño.

Ya cumpliste un sueño. ¿Ahora qué viene para ti?

Sí, ya cumplí un sueño y le demostré a esa Vanessa pequeñita que es capaz de lograr cada una de las metas que se proponga cuando tenga disciplina, convicción y pasión por lo que hace. Ahora quedan un montón de sueños más y de metas por cumplir en mi trono odontológico. Y me encantaría ser parte de la formación académica de la nueva generación de misses.

