Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Eleição na Itália Morte de Wilson Moisés Melhores pizzarias do mundo Van bate em poste em viaduto na Zona Norte do Rio Com o impacto da batida, o poste tombou. A parte frontal da van ficou completamente destruída. Os feridos receberam socorro na calçada. Por Genilson Araújo, Bom Dia Rio

26/09/2022 06h24 Atualizado 26/09/2022

1 de 3 Uma van bateu em um poste no Viaduto Ana Neri, na Zona Norte do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/ TV Globo Uma van bateu em um poste no Viaduto Ana Neri, na Zona Norte do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/ TV Globo

Uma van bateu em um poste no Viaduto Ana Neri, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no começo da manhã desta segunda-feira (26). O acidente aconteceu no começo da Rua Prefeito Olímpio de Melo.

Com o impacto da batida, o poste tombou. A parte frontal da van ficou completamente destruída. Os feridos receberam socorro na calçada. Os bombeiros e a Polícia Militar foram ao local.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR) viaduto foi bloqueado às 6h20 para o trabalho das equipes.

2 de 3 Feridos receberam atendimento na calçada do Viaduto Ana Neri — Foto: Reprodução/ TV Globo Feridos receberam atendimento na calçada do Viaduto Ana Neri — Foto: Reprodução/ TV Globo

3 de 3 Uma van bateu em um poste no Viaduto Ana Neri, na Zona Norte do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/ TV Globo Uma van bateu em um poste no Viaduto Ana Neri, na Zona Norte do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/ TV Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com