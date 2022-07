Van a ver «una viejita increíble» en «Blue Beetle»: Adriana Barraza

Entornointeligente.com /

El filme tiene previsto su estreno para agosto de 2023

México, 25 julio (Notistarz).- La actriz mexicana Adriana Barraza de visita en México por un homenaje a sus 50 años de trayectoria, dijo que «van a ver a una viejita de 80 años absolutamente increíble» en su personaje de la nueva cinta «Blue Beetle» sobre un superhéroe mexicano.

Barraza, quien fue nominada al Oscar en 2006 como Mejor Actriz de Reparto en la cinta «Babel», dijo que «es una película muy graciosa de mucha acción, pero la cosa que la hace especial es que la familia de este superhéroe también son superhéroes», adelantó en entrevista con Notistarz.

«Blue Beetle», que se estrenará en agosto de 2023, es protagonizada por el joven actor Xolo Maridueña (Jaime Reyes) de padres mexicanos, estrella revelación de Cobra Kai, y su salto de Netflix a una superproducción de DC y Warner, está acompañado además de Adriana Barraza (Nana), de Damián Alcázar (Alberto), George López (tío Rudy) y Elipidia Carrillo ( Rocío). Ellos cuatro son la familia de «Jaime Reyes».

«Nuestro director Angel Soto que es puertorriqueño, no quiso que en la familia hubiera algún actor que no fuera mexicano o descendientes de mexicanos. Todos los que hicimos de mexicanos somos mexicanos, es una película muy graciosa», expresó la actriz de 66 años, originaria de Toluca, Estado de México.

Barraza recibió el pasado fin de semana la Cruz de Plata y la Medalla de la Filmoteca de la UNAM durante el prestigioso Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) que celebra su 25 aniversario.

«La medalla está hecha con plata recuperada de las películas antiguas, desprenden esa plata y digamos que ahí hay un pedacito de muchas películas que a mí me gustaban y que sigo viendo en la televisión», comentó la actriz, cuya trayectoria también incluye nominaciones a los Globos de Oro y los SAG Awards por su actuación en «Babel», dirigida por Alejandro González Iñárritu, con la cual se convirtió en una de las seis actrices mexicanas que hasta la fecha han recibido una nominación al Premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

Algunos de los otros créditos más notables de Barraza incluyen «Amores Perros», «Cake» junto a Jennifer Aniston; «Los 33», dirigida por Patricia Riggen; «Drag Me to Hell» del director Sam Raimi, el éxito mundial «Dora y la Ciudad Perdida» y la exitosa película «We Can Be Heroes» dirigida por Robert Rodríguez. La película se estrenó el día de Navidad 2020 y se convirtió en una de las películas originales de Netflix más exitosas de todos los tiempos.

«La lección que me dejan estos 50 años es que todo se logra con disciplina, con trabajo arduo con pasión y persistencia, porque la vida profesional es con altas y bajas a veces arriba con cosas preciosas y a veces abajo doloroso», señaló.

«Lo único que te avala es haber trabajado bien de manera disciplinada, de ser educada, de tener una buena relación con la gente y respeto por cada una de las personas que están junto a ti en una producción», agregó.

La actriz tomó con humor que en una entrevista a un medio mexicano en la que habló sobre diversos temas, lo único que se destacó fue que su breve participación en la primera cinta del Dios trueno «Thor» del universo de Marvel, su participación fue eliminada.

«Que le voy a hacer, la verdad es que es era más nota decir que sacaron a esta señora de la película. Creo que lo mejor que uno puede hacer en la vida es ver la realidad, porque yo he trabajado en producción muchos años y a veces pues tiene uno que sacar cosas ni modo», expresó.

«Mi personaje no era realmente importante, era un personaje de color, no manejaban mi rosotro, lo más importante es que me quedó mi dinero, mi experiencia, mis residuales y mi crédito», agregó.

Cabe destacar que esa breve participación en «Thor», abrió el panorama para diversos actores de origen mexicano que han decidido incursionar con algún proyecto relacionado con el ahora Multiverso de Marvel (MCM).

La actriz también tiene tres nuevos proyectos por estrenar. Un personaje de reparto en la cinta «Monica» junto a Trace Lysette, la nominada al Oscar, Patricia Clarkson y dirigido por el galardonado director italiano Andrea Pallaoro; un papel protagónico en la nueva serie original de Telemundo/Netflix «Diario de un gigolo» y el nuevo cortometraje «El Tesoro» junto a Roberto Sosa y Mónica Huarte, dirigido por David Rodríguez Estrada y producido por Edward Enríquez-Cohen y Patricia Riggen.

A partir de su carrera como actriz, Barraza fundó en 2011 junto a su esposo, el maestro Arnaldo Pipke, su propia escuela de actuación en Miami, el Adriana Barraza Acting Studio, considerada una de las 10 mejores escuelas de actuación en español de Estados Unidos.

