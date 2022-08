Van 70 días de la mayor detención inmoral del avión venezolano Emtrasur

Entornointeligente.com /

70 días que la mediocridad política argentina gubernamental no encuentra que hacer ni como resolverla.

70 días del terrorismo aereo sionista, hebreo, israelí y judío mundial en la gran mediocre nación Argentina.

70 días de tanta mediocridad gubernamental que aún la cancillería argentina, las autoridades gubernamental de la Casa Rosada, se hacían de la vista gorda, obedeciendo poder sionista munidal, al narcoparamiliatrismo estadounidense, terroristas, criminales, asesinos, psicópatas, ladrones, estafadores, hambreadores, genocidas, etc.

70 días que una basura que ejerce el derecho, con antecedentes personales y jurídicos no limpios ni ejemplar, posee mas poder que las pacotillas que gobierna la Casa Rosada.

70 días que 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes sin solicitud ni antecedentes penales de Interpol y el terrorismo mundial del FBI, que los cartifiquen de que son unos terroristas, asesinos, delincuentes, ladrones, estafadores, sancionadores, genocidas y psicópatas; que en sí, si lo son los estadounidense, los judíos, los ingleses, los franceses, alemanes, españoles, italianos y sus capoteras argentinos, urugauyos y chilenos, quienes estos últimos, siempre demuestarn que son mas europeos que latinoamericanos, en otras palabras, nacieron en Latinoamerica por equivocación.

70 días de maldad, mala intensión, entreguismo, mediocridad, sometimiento, injusticia, etc, para demostrar ante los gobiernos de tendencia izquierdista, de que uruguayos, argentinos y chilenos, se las dan de arrecho, alzaos y guapetones, ante cualquier circunstancia de su amos estadounidenses, ingleses u sionistas.

¿Cómo es posible que un embajador argentino en Caracas, se atreve a llamarle la atención a un diputado oficialista venezolanos por ofender la excesiva y gran mediocridad gubernamental argentina ante una inmoral detención de más de 60 días, hasta la semana pasada?

70 días que sigue demostrando el gobierno argentino su total y amplia mediocridad, maldad, irracionalidad, etc. ¿Donde esta la mano dura de la ley y la hermandad del gobierno argentino que lleva 70 días sin interesar y preocuparles esta maldad en contra de Venezuela y de Irán.

70 días en que un avión 747 venezolano salió del aeropuerto mexicano de Querétaro a hacer una entrega de autopartes de la compañía alemana Volkswagen a su filial argentina, el día lunes 06 de junio, que le negaron rotundamente abastecerse de gasolina para retornar a Venezuela, y le retiraron el derecho internacional a proveerse de combustibles, porque necesitaban vengarse de Venezuela de Irán; pero esta mediocridad argentina no se vengan de sus amos económicos-territoriales-políticos como lo son sus grandes amos gringos y sus legítimos dueño total del territorio argentino., como lo son los ingleses o anglosajones. Para estos dos últimos no tienen bolas, pero si tienen bolas para los venezolanos, cubanos, nicaragüenses, iraníes, sirios y palestinos; esa es la auténtica verdad.

70 días que nuestras tripulaciones aún no poseen expedientes, pruebas reales y fehacientes de ser personales irregulares: pero eso sí, el pueblo argentino si tiene derecho a pasar hambre, destrucción de salarios y pobrezas, gracias al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y los sádicos económicos mundiales integrados por estadounidenses y europeos; donde gran mayoría de los industriales, ganaderos y agricultores junto a la ultraderecha entreguistas argentinas macrista, se robaron más de $ 40.000.000.000, los cuales los sacaron a territorios estadounidenses y europeos, y ahora le toca el pueblo argentino pagar esa deuda, que no es del pueblo, que no es de los propios argentinos que le duelen su nación; Argentina sin grandes industriales, ganaderos y agricultores; incluyendo sus perversos y sádicos sionistas, sería otra nación, más humana, más decente, más social, más económicamente fuerte, pujante y más surgidora.

70 días que un avión 747, deja de ganar dinero.

70 días que un avión quiere ser robado a Venezuela, y entregados al poder terrorista narco, asesino mundial estadounidense así como el poder económico argentino, le roban millones de dólares a esa nación, en conchupancia con lo títeres y denigrantes políticos actuales, de la Casa Rosada, de la cancillería argentina y del poder judicial reinante en la nación de Martí y de sus excelentes relaciones entreguistas con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, con la CIA, con el FBI, con El Pentágono, con la Bolsa de Valores de Nueva York.

A 70 días de detención de un avión de carga, que el poder político, cancillería y judicial argentino, indican de que lo tienen como un trofeo político, como una demostración de que la hegemonía estadounidense aún poseen serios seguidores, demostrando con esto de que otro nuevo mundo político no es posible ante la dirigencia racista, clasista y hegemónica del sur de Latinoamérica.

70 días de la detención del avión de carga de Conviasa, que sigue demostrando de que por algo, el poder político y judicial argentino continúa teniendo detenida a la dirigente social Milagros Salas, porque la política argentina es pro estadounidenses, proeuropea, prosionista, procapitalista, proneoliberal,etc. ¿Detenida por ser indígenas y no representa la raza pro europea argentina, chilena y uruguaya?

A 70 días, de cometerse un acto de arrogancia contra Venezuela y Irán, y de que nos podremos imaginar que en cualquier momento, la dirigencia política argentina es capaz de llamar al rey de España Felipe VI a gobernar su nación, para enfrentarnos de nuevo los venezolanos al poder decadente del imperio español. Hostia, hermano, con mi Argentina no te metas.

Saludos revolucionarios.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com