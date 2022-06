¡Vamos, Perú!: Hoy 13 de junio es feriado no laborable para el sector público

Entornointeligente.com /

A través del Decreto Supremo 068-2022-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano , que dicho feriado será sujeto a compensación y para fines tributarios dicho día es considerado hábil. En ese sentido, indica que en el sector público el día no laborable se compensa en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Asimismo, el decreto indica que sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, los titulares de las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean esenciales e indispensables para la sociedad, durante el día no laborable establecido. Mientras que en el caso del sector privado, los centros de trabajo podrán acogerse a lo dispuesto en el presente decreto previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación del día dejado de laborar; a falta de acuerdo, decidirá el empleador. También lea: [ ¡Contigo, Perú! El lunes 13 será feriado para alentar a la selección en el repechaje ] En tanto, las entidades y empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada que realizan servicios esenciales e indispensables están facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos del día no laborable y los trabajadores respectivos que continuarán laborando, a fin de garantizar los servicios a la comunidad. El dispositivo agrega que están incluidos los servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores, y expendio de víveres y alimentos. En la parte considerativa agrega que dicho evento constituye un hecho de especial consideración social, que es celebrado con algarabía en todo el territorio nacional, por ser el fútbol un deporte de arraigo a nivel nacional que a lo largo de la historia ha concentrado mayor número de seguidores con expectativas en competencias exitosas y triunfos que enorgullezcan los símbolos patrios. «A fin de promover el desarrollo del citado deporte, resulta pertinente otorgar las facilidades para que las personas puedan seguir el desarrollo del partido de fútbol antes referido; así como, adoptar medidas tendientes a garantizar el orden interno y la seguridad ciudadana a nivel nacional», añade. (FIN) JCC GRM Más en Andina: ?? El @JNE_Peru informó que las organizaciones políticas deben solicitar la inscripción de sus fórmulas y listas de candidatos hasta el 14 junio, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. https://t.co/VWLN6TvHRI pic.twitter.com/3hv4wtHGSv

