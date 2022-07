«Vamos a guerrear y la vamos a ayudar»: Venezolanos salvan a mujer abandonada en la selva del Darién (VIDEO)

Entornointeligente.com /

«Ahí vamos, ayudando a la gente, cosa que otras personas no hacen. Solo los venezolanos hacemos esto, me dan ganas de seguir adelante. La vamos a llevar con vida, vamos a guerrear y la vamos a ayudar», fueron las palabras de un venezolano, que entre el llanto, grabó el momento en que connacionales ayudaban a una mujer abandonada a su suerte que no podía avanzar en la selva del Darien.

Así lo publicó el periodista venezolano Roberto Bermúdez, a través de su cuenta en Instagram, donde se observa a un grupo de venezolanos trasladando a una mujer identificada como Downbia Awa, oriunda de Costa de Marfil, en una camilla improvisada.

La mujer había sido abandonada por los guías luego de presentar problemas de salud.

El joven venezolano que grabó el momento se quebró en llanto al ver la acción de sus acompañantes, para mostrar las dificultades que enfrentan todas las personas que deciden atravesar la selva que divide a Colombia de Panamá.

De acuerdo a lo detallado por el periodista, la mujer marfileña fue llevada hasta el servicio médico de la estación de la ONU Panamá.

Cada día son más los migrantes que deciden transitar por la peligrosa selva, para lograr «el sueño americano», sin embargo, muchos no lo logran, dejando en el lodo y la vegetación su vida.

