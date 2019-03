Vamos a amar

Entornointeligente.com / Esta semana tuve la oportunidad de hacer algo que me tocó cada fibra de mi cuerpo, algo que, aunque en apariencia fue sencillo, sus resultados fueron inmensos y algo que me hizo darme cuenta, una vez más, que realmente ‘uno no sabe lo que tiene’. Junto a una marca de vestidos de baño, marca que fue creada por la caleña Natalia Tobón y cuya misión siempre ha sido la de ser un emprendimiento que pueda ayudar a los demás, tuve el placer de llevar a diez niños a conocer el mar. Y no saben cómo esa experiencia me cambió la vida. No sé si es porque nací junto a él, porque aprendí a nadar en él o porque cuando lo conocí no lo recuerdo porque probablemente tenía seis meses de haber llegado al mundo, pero nunca me había puesto a pensar en lo que sería escuchar historias acerca del mar, de sus olas, de su agua salada, de su inconfundible sonido y no poder saber realmente cómo es que se siente estar en él. Y es por esto que esta experiencia fue tan importante, ya que tuve el placer de ver en los ojos de diez niños, la ilusión de poder cumplir un sueño y la satisfacción de haberlo cumplido. Ellos, quienes tienen entre los siete y nueve años de edad, hacen parte de la fundación Casita de Belén, un orfanato que se encarga de brindarles un hogar a quienes no gozan de tener lo más importante: el amor de un papá y una mamá. Un lugar que le da albergue, comida y educación a niños que se acuestan a dormir esperando que alguien los adopte, que alguien los ponga de primero en sus vidas y que puedan así, dejar atrás su infancia sin oportunidades. Creo que por eso fue aún más linda esta experiencia, pues siento que de alguna manera les logramos mostrar a estos niños que los sueños sí se cumplen, que se vale soñar, que se vale creer y que se vale pensar en posibilidades que se ven imposibles. Pero sobretodo, creo que fue increíble esta experiencia porque te pone todo en perspectiva, te hace apreciar lo que damos por sentado y te impulsa a valorar lo que tienes y no lo que te hace falta. Y no, no escribo esta columna para buscar aplausos, ya que esto no se trata de mí, sino, por el contrario, se trata de ti que estás leyendo esto. Quiero que esta columna te inspire a cumplirle un sueño a alguien, quiero que valores las pequeñas cosas de la vida y quiero que no esperes a que llegue diciembre para regalar un poco de tu tiempo y de tus recursos a los que más lo necesitan. Porque en este país hay tanta miseria, que lo que consideras pequeño, para otros es inmenso, y porque es justo en esas personas que no tienen nada, donde los sueños se apagan desde temprano y donde la inocencia se pierde al instante. LINK ORIGINAL: El Heraldo

