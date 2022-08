Entornointeligente.com /

Llego al restaurante Tres Peces, la gran embajada de la pesca responsable en Chile, para conocer los alcances de lo que será la Semana de Consumo Responsable de Productos del Mar. El evento Valparaíso Sabe a Mar, que organiza la Fundación Cocinamar y el Departamento de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso, tendrá lugar entre el 22 y el 28 de agosto en la ciudad Valparaíso y busca dar valor a productos provenientes de la pesca artesanal y la acuicultura sustentable.

Está claro que Valparaíso sabe a mar, pero no come mar. La oferta es escasa, baja en calidad y costosa, por eso eventos como estos permiten estimular la oferta, abriendo la mirada a nuevos productos, no solo de cara a los restaurantes sino también a los consumidores finales. ¡Señoras y señores, hay más vida después de la reineta y la pescá!

La Semana del Consumo Responsable de Productos del mar, según me cuenta Meyling Tang, una de las organizadoras del evento, es un espacio diseñado para dar visibilidad a los pescadores, generando relaciones comerciales virtuosas entre la cadena de valor del turismo: productores, restaurantes y consumidores finales. Lo entiendo rápido en cuanto se me cruza un tiradito de lenguado pescado por Daniel González uno de los reconocidos pescadores de Juan Fernández, delicado, elegante y terso.

En Chile, el consumo de pescado y marisco en es bajo. Un estudio encargado por Subpesca estimó que el consumo anual per cápita en Chile llegó a 14,9 kilos en 2019, mientras que el consumo promedio mundial es de 20. Y no es lo único, también sufrimos de una seria ignorancia en materia de identificación de especies, orígenes, vedas, tallas. A pesar de nuestra extensa costa, hemos vivido de espaldas al mar, considerando el pescado un producto caro, ignorando lo que implica una faena de pesca, sus artes, patrimonios y riesgos. Olvidando que a menor consumo, mayor precio.

Esta Semana de Consumo Responsable de Productos del Mar es una buena oportunidad para profundizar sobre lo que significa el maritorio chileno, para entender en profundidad los vericuetos de la pesca artesanal y la acuicultura sustentable. El evento contempla múltiples actividades como charlas, clases de cocina, talleres y degustaciones en 15 restaurantes de la ciudad puerto en las que participarán pescadores, cocineros y especialistas en la materia.

El lunes 22, por ejemplo, en el Museo Marítimo de Valparaíso, los pescadores del Archipiélago de Juan Fernández realizarán la donación de una embarcación ballenera tradicional de la isla. Y no solo eso, también ofrecerán una degustación de vidriola, un pez endémico de Juan Fernández, en formato de calugas de pescado.

Se suman también los irreverentes de la Agrupación de Viñateros Independientes Casablanca OFF, que ofrecerán catas de vino, degustación de productos del mar y realizarán una ruega de negocios, orientadas a dueños de restaurantes de la ciudad puerto, con el fin de incorporar vinos locales a la oferta gastronómica.

Valparaíso Sabe a Mar, en el marco de la Semana de Consumo Responsable de Productos del Mar, es un evento que no solo nos acerca a la pesca, sino también releva la gastronomía porteña en clave marina, promociona la ciudad y la dota de relato e identidad. Quién sabe si, pasado el evento, Valparaíso sabrá y comerá mar. No digan que no les avisé.

Programa completo en https://www.instagram.com/fundacioncocinamar/

