Valparaíso: policías centran esfuerzos en evitar saqueos

u201cVa a ser una jornada, nuevamente, pesada. Hoy du00eda estu00e1 convocado un paro nacional,u201d afirmaba el contraalmirante Juan Andru00e9s de la Maza, Jefe de Defensa para la Regiu00f3n de Valparau00edso, este miu00e9rcoles por la mau00f1ana. n De la Maza proyectaba que, pasadas las 14.00, nuevos incidentes se produciru00edan en el plan de la ciudad, tal como habu00eda ocurrido du00edas anteriores. n Y asu00ed fue. Cuando terminaron las marchas y concentraciones en apoyo a u201cHuelga generalu201d, algunos manifestantes comenzaron a provocar destrozos y a saquear locales comerciales y supermercados. n Muchos de ellos no habu00edan participado de la convocatoria. Son grupos pequeu00f1os, en Valparau00edso de mu00e1s de 100 personas, u201cque se organizan y que estu00e1n preparados para desafiar a la autoridad, comenzar las hostilidades y los incendios. Grupos de vu00e1ndalos que en las noches asaltan las poblacionesu201d, explicu00f3 el intendente Jorge Martu00ednez. n Sin embargo, no todos producu00edan destrozos. Otro grupo de ju00f3venes marchu00f3 de forma pacu00edfica desde la Intendenciau2013que por seguridad desaloju00f3 a sus funcionariosu2013 hacia Parque Italia. Con las manos en alto, cortaron parcialmente el tru00e1nsito, en Avenida Pedro Montt con Francia. De inmediato fueron repelidos por el carro lanza agua. n Tres cuadras al poniente, tambiu00e9n por Pedro Montt, cientos de personas procuraban siniestrar una tienda ABCDin y una liquidadora, mientras un carro disuasivo de Carabineros recorru00eda la avenida, emanando gases. Mucho mu00e1s allu00e1, cerca de la Intendencia, ya habu00edan comenzado a saquear el supermercado Lu00edder Express. u201cDieron permiso por una horau201d, contaba un vecino al bajar de una micro. Cerca del Congreso Nacional, otras personas intentaban vulnerar una carniceru00eda y una perfumeru00eda. Agentes de la Policu00eda de Investigaciones (PDI) los repelu00eda, con disparos, para evitar un nuevo saqueo. n Los saqueos eran simultu00e1neos y vecinos reclamaban presencia policial. u201cEstamos haciendo un esfuerzo por llegar a todos los lugares de la regiu00f3n. Estamos tratando de dar seguridad a las personasu201d, dijo el contraalmirante de la Maza. El intendente, por su parte, explicu00f3 que, u201clos puntos donde se organizan estos grupos de vu00e1ndalos son tantos, que se tienen que dividir las fuerzas policiales, y cuando pasan contingencias, quedan otros lugares al descubierto. Valparau00edso es la ciudad de la regiu00f3n, de las 36 comunas bajo estado de excepciu00f3n, que mu00e1s recursos tiene de Carabineros asignado por lo compleja que esu201d. n Los destrozos en Valparau00edso incluso llevaron al alcalde Jorge Sharp a decretar emergencia sanitaria. Con esta medida, reforzaru00e1 el plan de aseo, al contar con mu00e1s vehu00edculos y maquinaria pesada para limpiar la ciudad. u201cComo alcaldu00eda ciudadana no avalamos los actos que han tenido lugar en distintos puntos del pau00eds, nadie lo estu00e1 justificando, pero creo que tenemos que concentrarnos en la cuestiu00f3n de fondo. Avanzar hacia el debate y reflexiu00f3n. Nuestro llamado es a la protesta pacu00edficau201d, seu00f1alu00f3. n Masiva marcha desde Baru00f3n hasta Viu00f1a del Mar n Tras las manifestaciones del martes en Viu00f1a del Mar, que terminaron con quince personas heridas en el hospital Gustavo Fricke, este miu00e9rcoles miles de personas marcharon desde Baru00f3n, en Valparau00edso, hasta Viu00f1a del Mar. Unos 8 kilu00f3metros expresando el descontento a la agenda social anunciada por el Presidente. u201cJubilacionesu201d, u201cNueva Constituciu00f3nu201d y “cuidado medioambiental”, entre las frases que mu00e1s se repetu00edan en pancartas. n Concluida la inu00e9dita caminata , a eso de las 17.00, la manifestaciu00f3n no provocu00f3 detenciones. Muy por el contrario. Un centro de la ciudad colmado de familias manifestantes jugando, y que incluyu00f3 a militares, con una pelota de plu00e1stico plateada, u201cQue no caiga, que no toque el suelo. Asu00ed es, este juegou201d, cantaron, hubo selfies con uniformados, hasta uno de ellos alentu00f3 la masa con un u201cce, hache, u00edu201d. n”,”post_title”:”Valparau00edso: policu00edas centran esfuerzos en evitar saqueos”,”post_excerpt”:”u201cValparau00edso es la ciudad de la regiu00f3n, de las 36 comunas bajo estado de excepciu00f3n que mu00e1s recursos tiene de Carabineros asignado, por lo compleja que esu201d, dijo el Intendente. Asu00ed todo, se siguen registrando saqueos.”,

