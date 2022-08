Entornointeligente.com /

Tengamos valor y firmeza en la defensa de nuestras convicciones cómo hicieron los mártires, convencidos de su fe cristiana. Prefirieron siempre dar su vida con firmeza, con valor, cómo lo hizo San Bartolomé. Fiesta en Gurabo de Santiago, por ese mártir.

Como todos los mártires, no actuaron con violencia, no devolvieron guerra frente a la guerra que les hacían. Los cristianos han de aprender a no actuar nunca con violencia, pero si actuar con valor y firmeza frente a sus convicciones, incluso derramando su sangre o despellejados, cómo pasó con San Bartolomé.

Hasta mañana si Dios, usted yo lo queremos

