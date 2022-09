Vallejo y episodios de Velasco: «El Presidente es capaz de separar las amistades de las responsabilidades políticas»

Entornointeligente.com /

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo , subrayó este miércoles que el Presidente Gabriel Boric sabe separar entre la amistad que posee con el embajador de Chile en España, Javier Velasco, y sus responsabilidades políticas, en medio de las criticas al diplomático por la difusión de una fotografía con su pareja en redes sociales.

Luego de la polémica que generó la imagen, que se sumó a la que protagonizó la semana pasada por sus reproches a los gobiernos de los últimos 30 años, la vocera de La Moneda sostuvo que la permanencia del representante de nuestro país en Madrid no depende del vínculo de cercanía que este mantiene con el jefe de Estado.

En entrevista con Radio Cooperativa, la secretaria de Estado indicó que «sé que hay mucha intención de señalar que hay tratamientos distintos de acuerdo a las relaciones personales, pero eso no es así».

«El Presidente es muy responsable y es capaz siempre de separar lo que son las amistades o cercanías con lo que son las responsabilidades políticas, profesionales y técnicas de las autoridades que él designa o que tienen responsabilidades en organismos del Estado», enfatizó.

En esa línea, Vallejo recalcó que «en esto, el estándar siempre va a ser universal y para todos por igual cuando se cometen errores, imprudencias sean o no cercanos al Presidente de la República».

Asimismo, recordó que «ayer ya me referí al tema y fui bastante clara, la canciller se comunicó con el embajador haciéndole un llamado al orden y a la prudencia, sobre todo en el uso de las redes sociales y esto fue además a solicitud del Presidente de la República».

«El Presidente es muy responsable y es capaz siempre de separar lo que son las amistades o cercanías con lo que es las responsabilidades políticas». Camila Vallejo, vocera de Gobierno «El llamado al orden ya se efectuó, entendiendo que el Presidente ha señalado en varias oportunidades que tenemos que ser responsable cuando habitamos cargos que son públicos y que requieren ciertas condiciones, cierto respeto y cierto resguardo», dijo.

A su juicio, «cuando somos autoridades tenemos que saber habitar esos cargos, como Gobierno lo hemos señalado de manera bien clara, porque esto ha sido una decisión del Presidente, en concordancia, por cierto, con nuestra canciller Antonia Urrejola».

Consultada sobre qué representa en rigor un llamado al orden, la portavoz del Ejecutivo indicó que «son llamados políticamente importantes que tienen que ser recogidos para no solamente rectificar, sino que no repetir, y eso implica no más en este tipo de situaciones y polémicas».

«Tanto a nivel internacional como nacional, hay cosas que se tienen que respetar, instituciones que se tienen que habitar y son cuestiones que son de forma para muchos, pero que son importantes para la prestancia y respeto de las instituciones «, concluyó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com