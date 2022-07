Vallecaucanos que no vuelven al Congreso hacen su balance

Entornointeligente.com /

1. ¿Qué le deja al Valle su paso por el Congreso de la República?

2. ¿Qué temas quedan pendientes en el Legislativo para el Valle?

3. ¿Qué viene para su vida política?

Gabriel Velasco, senador Centro Democrático 1. Tengo la tranquilidad de haber dado las batallas por mi departamento y por mis valores, sin vacilaciones. Llegué con la promesa de trabajar por mejores condiciones y garantías para el sector productivo y la generación de empleo y, aunque no fue fácil, debido al discurso antiempresa que crece exponencialmente en Colombia, logré evidenciar la importancia de la empresa como motor de desarrollo.

2. Creo que el Gobierno saliente tuvo un compromiso importante con el

Valle, que estuvo representado ampliamente en el gabinete y con importantes proyectos de inversión social, vivienda y transporte, pero debemos garantizar la realización de proyectos claves, como la planta regasificadora del pacífico, la doble calzada a Buenaventura, la vía Mulaló-Loboguerrero, la doble calzada entre el Valle del Cauca, Popayán, Chachagui y Rumichaca.

3. La mejor forma de ayudar a construir país es desde el servicio público.

Por ahora, estaré trabajando para generar sinergias entre el sector productivo y el sector público a nivel nacional y local. Seguiré vinculado a la construcción de políticas públicas para la región y me mantendré vigilante para hacer control político desde mi rol como ciudadano.

Catalina Ortiz, representante Alianza Verde 1. Cinco proyectos donde fui autora, 61 proyectos donde fui coautora, 9

debates de control político y 81 encuentros, reuniones, audiencias y foros ciudadanos. Logré los recursos para que se adelantara la factibilidad del tren de cercanías en el Valle. Me siento feliz de que logramos parar Tribugá, una amenaza, un ecocidio, es uno de los proyectos de los que más orgullosa me siento. Mi paso por el Congreso me deja enormes aprendizajes, grandes amigos y la noción de que hay que trabajar en equipo.

2. Esperaría que al departamento le vaya mejor de lo que le ha ido hasta

el momento, en términos de lograr que el Gobierno Nacional realmente

nos priorice. El dragado del puerto de Buenaventura está demasiado atrasado. Necesitamos que las vías que ya se concesionaron salgan adelante. La MulalóLoboguerrero se concesionó en el 2015 y todavía no se ha puesto la primera piedra. Hay desafíos grandes en términos de infraestructura.

3. La verdad, no sé. Aspirar a la Alcaldía de Cali es una opción, sin duda,

pero no es algo que haya decidido. Quiero seguir aportando en temas sobre mujeres y emprendimientos.

Juan Fernando Reyes Kuri, representante Partido Liberal 1. Estos cuatro años fueron un sueño, donde pude trabajar por mi región y todos los colombianos. Se hizo un trabajo juicioso, que dejó como fruto cuatro leyes: ley Antitrámites, la Historia Clínica Electrónica, la del Viche y la del Cáncer de Mama, para que a las sobrevivientes les reconstruyan ambos senos.

2. Hay que seguir con la lupa obras de infraestructura vial del Valle del Cauca, entre ellas la vía Mulaló-Loboguerrero, con la que se facilitaría el transporte comercial y turístico del departamento; también la vía Buga-Buenaventura, y hacer seguimiento a la concesión de la malla vial. Insistiré a la entrante bancada para que impulse nuestra propuesta: lograr que los bienes extintos del narcotráfico pasen de forma gratuita a los municipios para proyectos sociales y de infraestructura.

3. Voy a continuar trabajando por las libertades de los colombianos. A pesar de las dificultades y tropiezos, tengo la convicción de que en lo público es donde se transforman vidas.

Jhon Jairo Hoyos, representante Partido de la U 1. Tuve un enorme aprendizaje sobre lo que ha significado la guerra para este país. Millones de personas han sido víctimas que han perdido sus seres queridos, han sido desarraigados de sus territorios y han sido sumidos en la pobreza, la ignorancia y la desesperanza. Hay una enorme deuda social y un gran trabajo por recuperar la paz.

2. El Valle del Cauca lleva una década perdida. No existen inversiones del

Gobierno Nacional en nuestro territorio, que hayan potenciado la realidad del departamento: Buenaventura todos los días pierde competitividad, desarrollo social. El Pacífico está abandonado al narcotráfico y la ilegalidad. La deuda es enorme, las oportunidades también, pero se requiere la mirada y la inversión del Gobierno Nacional.

3. Vamos a continuar trabajando por los colombianos, apoyando al presidente Petro en su gobierno. Esperamos servirle a Colombia, al Valle del Cauca y a Cali desde nuevos espacios.

Jhon Milton Rodríguez, senador Colombia Justa Libres 1. Tuve la grata experiencia de servir al desarrollo republicano del país, defendiendo la vida, la familia y el desarrollo económico. La coautoría de 85 proyectos de ley, 15 leyes, 6 como autor, y 60 debates de control político. La atención de todas las regiones como ponente del Plan

Nacional de Desarrollo, Presupuesto General de la Nación y regalías. Además, un conocimiento más amplio del Estado y el funcionamiento de sus instituciones.

2. Falta la profundización del dragado del puerto de Buenaventura, el cumplimiento de los acuerdos de Buenaventura 2017, la zona especial económica de Buenaventura, el desarrollo de la malla vial, los planes de reactivación Mipymes del Valle, la vía Cali-Rumichaca. Y ponerse al día con el atraso en inversión social y con la población desplazada, la más grande recibida en nuestro departamento.

3. Estaré en el desarrollo de nuestro partido para las elecciones regionales y liderando un proceso interpartidista y social de oposición responsable y constructiva, no incendiaria, al Gobierno de Gustavo Petro.

Milton Angulo, representante Centro Democrático 1. Logré cinco leyes, tres enfocadas en Buenaventura. Una para mejorar el conocimiento en seguridad vial; otra para mejorar el servicio de salud

en el Distrito, a través de la estampilla Prohospitales; la ley que crea el Festival Nacional de la Marimba de Chonta; la que impulsa la vía alterna

del corredor turístico de Sevilla, y la que impulsa el empleo juvenil y atraeinversión al puerto de Buenaventura.

2. La profundización y mantenimiento del canal de acceso al

puerto de Buenaventura; la vía de cuarta generación (4G) Mulaló–

Loboguerrero. En abril debían iniciar la preconstrucción del aeropuerto de Buenaventura.

3. De momento planeo volver a la academia para compartir los conocimientos adquiridos en estos cuatro años con la juventud bonaverense.

Los que llegan Los vallecaucanos que repetirán curul son: los senadores de Cambio

Radical Carlos Fernando Motoa, Carlos Abraham Jiménez, José

Luis Pérez; del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y del

Pacto Histórico: Roy Barreras, Alexánder López y Wilson Arias.

Repiten los representantes Jorge Eliécer Tamayo, de la U; Álvaro

Monedero (liberal), y Christian Garcés (Centro Democrático).

Llegarán por primera vez los representantes por el Pacto Histórico

Luis Alberto Tejada, Gloria Arizabaleta, Cristóbal Caicedo, Alejandro

Ocampo y Alfredo Mondragón. Por la U, Julián López y Víctor Manuel

Salcedo. Duvalier Sánchez (Verde), Leonardo Gallego (liberal), Hernando González (Cambio Radical) y Marelen Castillo (Estatuto de la

Oposición).

Al Senado llegarán la actual representante a la Cámara Norma

Hurtado y Juan Carlos Garcés, ambos de la U.

