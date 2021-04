Valeria Carruyo, la historia de la venezolana más bella de TikTok

Entornointeligente.com / La joven zuliana de 18 años ha conquistado la red social TikTok. Es una verdadera estrella que cuenta con 3.4 millones de seguidores, hasta el momento, ha realizado 340 publicaciones y ha obtenido 67.6 millones de likes.

Valeria nació en Maracaibo, estado Zulia, el 26 de enero de 2003. Ha adquirido una gran popularidad por hacer videos virales con lipsync, otros caminando en cámara lenta, algunos en pantalla compartida simplemente siguiendo las tendencias musicales del momento en esa plataforma social

A la tiktoker le gusta el reggaeton, la bachata, la navidad y la mayor parte de sus seguidores proviene de los Estados Unidos. En sus publicaciones le pide en teléfono y también la han retado diciendo que su belleza no sería la misma sin el maquillaje y los filtros, ella ha aceptado el reto y se ha quitado los lentes de contacto verdes y también se ha desmaquillado en cámara.

Confiesa que tiene un contenido variado, hace comedia, baile y usa filtros para hacer videos divertidos la mayoría de ellos virales, con más de 100 K.

