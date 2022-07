Valentina Quintero «Las alcabalas del país son un peligro ante la ola de extorsionadores»

Entornointeligente.com /

La reconocida presentadora Valentina Quintero denunció el peligro que se enfrentan en las carreteras del país al caer en manos de «funcionarios» extorsionadores que cobran en las alcabalas para permitir el paso de los viajeros.

Quintero a través de un video divulgado a través de su cuenta en la red social Twitter denunció como «el auténtico peligro de las carreteras venezolana es autoridad, las alcabalas, la matraca. La tienen durísimo quienes transportan alimentos, eso lo hemos denunciado hasta a saciedad», tras hacer referencia cómo en las diferentes alcabalas que se distribuyen en las carreteras nacionales se les pide dinero a quienes hacen uso de ellas. Sin distinción entre comerciantes, distribuidores de alimentos, viajeros y más aún con los pocos extranjeros que deciden visitar el país.

«Se afincan con los chamos, el delito: ser joven, con los extranjeros cuando ven un pasaporte no lo dejan ir hasta que no obtienen dólares. Una amiga acaba de entrar a Venezuela por Colombia, la pararon en todas las alcabalas, la amenazaron hasta con desnudarla y ponerla en cuatro, la defendieron los pasajeros que la acompañaba en el viaje» dijo Valentina Quintero quien se mostró molesta frente a los vejámenes a los que son expuestos los venezolanos y extranjeros por igual y de los que no escapó su «amiga».

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com