Valentina Quintero denunció que alcabala venezolana amenazo a su amiga ¨con desnudarla y ponerla en cuatro¨ (+VIDEO)

¿ Delito ? ser joven. Valentina Quintero es una comunicadora social venezolana, activista de protección del medio ambiente, exploradora de los lugares más emblemáticos de Venezuela, conductora de programas en radio y televisión, y escritora.

El dia de hoy ha alzado su voz contra las alcabalas venezonala , como bien sabemos la juventud en Venezuela se ve agregida por quienes dicen y deben proteger a su pueblo .

te puede interesar: El improsionante cambio de Jolie-Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt (+IMAGENES) ¨El auténtico peligro de las carreteras venezolanas es la autoridad, las acabalas y la matraca. La tienen durísimo quienes transporta alimentos, eso ya se ha denunciado hasta la saciedad. Se afincan con los chamos. ¿Delito? Ser joven. Con los extranjeros, cuando ven un pasaporte, no los dejan ir hasta que no obtienen dólares . Una amiga acaba de entrar a Venezuela por Colombia , la pararon en todas las alcabalas, venia en autobús y la amenazaron hasta con desnudarla y ponerla en cuatro, la defendieron los pasajeros que la acompañaban en el viaje,y asi fue como detuvieron a la autoridad. Nosotros tenemos defendernos, vamos a viajar con nuestros papeles en regla, no nos dejemos, si nos exigen algo pidamos una multa, y seamos solidarios con todos el que paren en la carreteran, no nos dejemos. Vamos a apoyarnos unos con otros, es el unico y verdadero peligro en las carreteras venezolanas, la autoridad, las alcabalas, la matraca ¨ denunció la venezolana a través de cuenta en instagram.

¨Que fuerte los cuentos de la gente en los comentarios¨,¨Los cuerpos de seguridad son la principal amenaza de este país¨ ¨OJALA TU VOZ LLEGUE A DONDE TIENE QUE LLEGAR Y SE TOMEN LAS VERDADERAS MEDIDAS PERTINENTES NECESITAMOS UNA VENEZUELA SEGURA¨ , estos fueron algunos de los comentarios de usuarios demostrando su apoyo con respecto a la denuncia que hizo valentina.

