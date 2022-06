¿Valen la pena las grandes transferencias? Calificamos los 10 jugadores más caros por posición

Entornointeligente.com /

El mercado de fichajes del verano está a punto de abrir sus puertas. Por ello, haremos un repaso a los 10 traspasos más costosos por posición (porteros, defensas, volantes y delanteros) hasta 2021. Otorgué una valoración (altamente subjetiva) del 1 al 5, basada en lo que ahora conocemos. En otras palabras, con el beneficio de la retrospectiva y sabiendo lo que pasó después, ¿volvería el club a tomar la misma decisión de fichar a un jugador?

No solo tomé en cuenta las actuaciones individuales, sino también la edad que tenían en ese momento, el valor de su pase, la longevidad (el dinero recuperado si dicho jugador fue traspasado) y las lesiones (a veces, no es culpa de nadie). Las calificaciones varían entre 1/5 (ni en un millón de años) pasando por 3/5 (más o menos obtuvimos el valor de la inversión) hasta 5/5 (absolutamente superó las expectativas con creces)

Algunos detalles previos. Utilicé Transfermarkt como fuente de los precios de traspasos: es una fuente imperfecta, porque algunas de dichas transacciones podrían contener bonos «fáciles» o «difíciles» de concretar. Aparte de que en muchas ocasiones no se divulgan los precios de las fichas, lo que significa que son obtenidos de informaciones periodísticas. Asimismo, juzgué las operaciones de canje de «jugador más dinero» en las que dichas valoraciones parecían estar distorsionadas (el caso de Jasper Cillessen por Neto es obvio, al igual que la transacción entre Danilo y Joao Cancelo , junto con el tristemente célebre cambio de Arthur por Miralem Pjanic ). Al menos, nos sirven de referencia.

El traspaso de Neymar al PSG revolucionó el mercado de fichajes. EFE Adicionalmente, debemos mantener presente que los sueldos y comisiones también afectan el costo de un traspaso y no se reflejan aquí: muchas veces, se mantiene mayor celo para que dichas cifras no salgan a la luz. También consideremos la disparidad de recursos: €60 millones es demasiado dinero para una Fiorentina o un Everton , caso contrario del Real Madrid o Manchester United . Y recuerden que esto no significa que el traspaso no haya tenido sentido en su momento: simplemente las evaluamos con la ventaja de poder hacer retrospectiva. Esta es una instantánea del momento actual: en el caso de los jugadores que se mantienen en sus clubes, la evaluación podría cambiar con el tiempo, a medida que cambia el rendimiento y las condiciones.

Finalmente, hablamos de los jugadores más costosos de la historia por posición. Si mi análisis parece cruel, pues bueno, se debe a que, si un jugador fue fichado por una cifra entre las 10 más cuantiosas de su posición, esperamos ver a un jugador transformador o que está en camino de convertirse en uno. También debemos tomar en cuenta que incluimos traspasos hechos hasta 2021, porque creo que es justo analizar los resultados después de un mínimo de dos temporadas.

PORTEROS 1. Kepa Arrizabalaga, 23 Athletic Bilbao al Chelsea, €80 millones, 2018 Valoración: 1/5 2. Alisson, 25 Roma al Liverpool, €62.5 millones, 2018 Valoración: 4/5 3. Gianluigi Buffon, 23 Parma a la Juventus, €53 millones, 2001 Valoración: 5/5 4. Ederson, 23 Benfica al Manchester City, €40 millones, 2017 Valoración: 4/5 5. Thibaut Courtois, 26 Chelsea al Real Madrid, €35 millones, 2018 Valoración: 4/5 6. Manuel Neuer, 25 Schalke al Bayern Munich, €30 millones, 2011 Valoración: 5/5 7. Jordan Pickford, 23 Sunderland al Everton, €28.5 millones, 2017 Valoración: 4/5 8. Francesco Toldo, 29 Fiorentina al Inter, €26.5 millones, 2001 Valoración: 3/5 9. Bernd Leno, 26 Bayer Leverkusen al Arsenal, €25 millones, 2018 Valoración: 2/5 10. David de Gea, 20 Atletico Madrid al Manchester United, €25 millones, 2011 Valoración: 4/5 Los casos de Kepa y Leono se destacan en esta posición, ya que ambos perdieron la titularidad pocos años después de cambiar de equipo. Más de 20 años después, el valor del pase de Buffon sigue pareciendo desconcertante; sin embargo, no hay punto de discusión, porque él y Neuer han superado las expectativas con creces. Unos años más para Alisson , Ederson y Courtois y también podrían quedar en esa última categoría.

DEFENSAS 1. Harry Maguire, 26 Leicester City al Manchester United, €87 millones, 2019 Valoración: 1/5 2. Matthijs de Ligt, 19 Ajax a la Juventus. €85.5 millones, 2019 Valoración: 3/5 3. Virgil van Dijk, 26 Southampton al Liverpool, €84.6 millones, 2018 Valoración: 4/5 4. Lucas Hernandez, 26 Atletico Madrid al Bayern, €80 millones, 2019 Valoración: 2/5 5. Ruben Dias, 23 Benfica al Manchester City, €68 millones, 2020 Valoración: 4/5 6. Aymeric Laporte, 23 Athletic Bilbao al Manchester City, €65 millones, 2018 Valoración: 3/5 7. Benjamin Mendy, 23 AS Monaco al Manchester City, €57.5 millones, 2017 Valoración: 1/5 8. John Stones, 22 Everton al Manchester City, €55.6 millones, 2016 Valoración: 3/5 9. Aaron Wan-Bissaka, 21 Crystal Palace al Manchester United, €55 millones, 2019 Valoración: 1/5 10. Kyle Walker, 27 Tottenham Hotspur al Manchester City, €52.5 millones, 2017 Valoración: 3/5 Aquí tenemos otros grandes fallos. El valor del pase de Maguire y su edad pesan fuertemente contra él a estas alturas, al igual que su rendimiento, que fue mucho peor en la pasada temporada del Manchester United en comparación con años recientes. Mendy no jugó mucho, incluso antes de su arresto y suspensión del Manchester City . El ciclo de Wan-Bissaka en Old Trafford ya parece haber concluido, mientras que las lesiones limitaron a Hernández en el Bayern, aunque podría revertir la tendencia.

Pocos superaron las expectativas ( Ruben Dias , Van Dijk) . Algunos de los jugadores presentes en esta lista podrían mejorar su calificación de 3/5 a 4/5 o incluso más.

VOLANTES 1. Paul Pogba, 23 Juventus al Manchester United, €105 millones, 2016 Valoración: 1/5 2. Frenkie de Jong, 22 Ajax al Barcelona, €86 millones, 2019 Valoración: 3/5 3. Zinedine Zidane, 30 Juventus al Real Madrid, €77.5 millones, 2002 Valoración: 5/5 4. Kevin De Bruyne, 24 Wolfsburgo al Manchester City, €76 millones, 2016 Valoración: 4/5 5. James Rodriguez, 23 AS Mónaco al Real Madrid, €75 millones, 2014 Valoración: 1/5 6. Thomas Lemar, 22 AS Mónaco al Atlético de Madrid, €72 millones, 2018 Valoración: 1/5 7. Kaka, 27 AC Milan al Real Madrid, €67 millones, 2009 Valoración: 1/5 8. Bruno Fernandes, 26 Sporting CP al Manchester United, €63 millones, 2020 Valoración: 3/5 9. Rodri, 23 Atlético de Madrid al Manchester City, €62.7 millones, 2019 Valoración: 3/5 10. Tanguy Ndombele, 22 Lyon al Tottenham Hotspur, €60 millones, 2019 Valoración: 1/5 Comencemos con lo positivo. Espero que nadie argumente en contra de los puestos de Zidane o De Bruyne. Rodri y De Jong podrían mejorar (o, en el caso de De Jong, podrían recuperar la inversión). El fichaje de Fernandes costó una fortuna y tiene poco valor de reventa; sin embargo, ha cumplido con creces su parte del trato.

Incluso sin tomar en cuenta las mega comisiones y el hecho de haber partido mediante una transacción libre, es obvio que la operación de Pogba no funcionó. Kaka se vio desmejorado por las lesiones, pero fue un pase costoso considerando su edad. Después de cuatro años, Lemar sigue entrando y saliendo de la plantilla del Atleti, mientras que James cayó en una espiral descendente. Kelta ha contribuido esta temporada, pero se habría esperado más por un valor tan alto.

DELANTEROS 1. Neymar, 25 Barcelona al PSG, €222 millones, 2017 Valoración: 2/5 2. Kylian Mbappe, 19 AS Mónaco al PSG, €180 millones, 2017 Valoración: 4/5 3. Ousmane Dembele, 20 Dortmund al Barcelona, €140 millones, 2017 Valoración: 1/5 4. Philippe Coutinho, 25 Liverpool al Barcelona, €135 millones, 2018 Valoración: 1/5 5. Joao Felix, 19 Benfica al Atlético de Madrid, €127.5 millones, 2019 Valoración: 2/5 6. Antoine Griezmann, 28 Atlético al Barcelona, €120 millones, 2019 Valoración: 1/5 7. Cristiano Ronaldo, 33 Real Madrid a la Juventus, €117 millones, 2018 Valoración: 3/5 8. Eden Hazard, 28 Chelsea al Real Madrid, €115 millones, 2019 Valoración: 1/5 9. Gareth Bale, 24 Tottenham Hotspur al Real Madrid, €101 millones, 2014 Valoración: 2/5 10. Cristiano Ronaldo, 24 Man United al Real Madrid, €94 millones, 2009 Valoración: 5/5 CONCLUSIONES

La conclusión más obvia es que mientras más se gasta, más se arriesga. En el mundo del fútbol, esta tesis frecuentemente se hace más patente por el hecho de que es más difícil remediar un error costoso, ya que los grandes pases usualmente van acompañados por cuantiosos salarios. El hecho de que, según mis cálculos (por cierto subjetivos) 19 de las 41 transacciones arriba mencionadas no quisieran ser repetidas por los clubes al tener la ventaja de hacer retrospectiva (y si quitamos a los porteros de la ecuación, son 17 de 31, más de la mitad), sugiere que el fichaje de jugadores de lujo es extremadamente riesgoso.

Otros factores tales como el ego, querer impresionar a los aficionados con una figura de clase mundial, enamorarse de un jugador, entre otros, suelen influir en la cantidad de dinero que los clubes están dispuestos a pagar. Gastar mucho para fichar un jugador consolidado a la mitad de su carrera (por ejemplo, a partir de los 25 años) no suele funcionar, a menos que se hable de jugadores atípicos como Cristiano o Zidane .

El porcentaje de éxito de los defensores y, sobre todo, de los porteros parece ser mayor. ¿Por qué? Posiblemente estos últimos son un poco más fácil de juzgar (¿atajan goles o no?) y posiblemente porque algunos de los primeros fueron fichados cuando eran jóvenes, con tiempo suficiente para crecer y menos presión para rendir de inmediato. (O quizás se debe a que muchos de ellos ficharon por el Manchester City, equipo que ha mostrado muy buenos resultados en los últimos cinco años).

Asegurarse de que se está pagando el precio correcto por un traspaso es sumamente difícil. Un ejemplo de ello es Joao Felix. A sus 19 años, el portugués parecía ser la próxima gran estrella, caso muy similar al de Mbappé. Mbappé sí llegó a serlo, mientras que seguimos esperando por Joao Felix . ¿Qué haría falta para considerar el traspaso de Joao Felix todo un éxito? Cierta combinación de jugar un papel clave para que el Atlético de Madrid gane títulos significativos, que se convierta en uno de los 10 mejores futbolistas del mundo y, tal vez, que el club recupere más dinero del que pagaron por ficharle. Metas muy ambiciosas cuando hablamos de un traspaso valorado en €126 millones.

Incluso cuando se acierta (o se está cerca de hacerlo), hay otros factores que se escapan a tu control. Tenemos las lesiones (obviamente, una lesión de un jugador de €100 millones tendrá mayor impacto, aunque sea financiero, que la de un jugador valorado en €10 millones) y la imprevisibilidad de los futbolistas.

Valoré la operación Mbappé en 4/5. Ha tenido un desempeño excepcional con el PSG , aporta brillo al club y apenas tiene 23 años. Pero ¿qué hubiera pasado si, en vez de renovarlo, hubiera salido del club como agente libre este verano? Habrían invertido €180 millones por algunos trofeos nacionales (que probablemente habrían ganado de todos modos), mucha atención mediática y una final de Champions , que habrían perdido. ¿Estarían dispuestos a repetir semejante operación? A pesar de ello, la decisión de Mbappé de salir como agente libre habría estado en gran medida fuera del control del club.

¿La conclusión definitiva? Operar al nivel más alto del mercado de fichajes es mucho más riesgoso de lo que a menudo percibimos, especialmente en los casos de volantes y delanteros. Y es muy fácil tomar decisiones de las que nos arrepentimos después.

