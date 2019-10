Vai haver mais dentistas em mais centros de saúde no Algarve – Portugal – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

Mais oito centros de saúde da região algarvia vão passar a dispor de dentistas, no próximo ano. A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve encontra-se atualmente a realizar obras destinadas à instalação dos gabinetes de medicina dentária nos edifícios, num investimento de cerca de 155 mil euros. Segundo fonte da ARS, os trabalhos em curso deverão estar concluídos até ao final do corrente ano, seguindo-se, em 2020, o equipamento dos espaços e a necessária contratação de profissionais. Os novos centros de saúde algarvios que vão passar a disponibilizar consultas de Medicina Dentária aos utentes são Alcoutim, Olhão, São Brás de Alportel, Albufeira, Lagoa, Monchique, Silves e Aljezur, segundo apurou o Correio da Manhã . O designado Programa Saúde Oral para Todos começou em novembro de 2017 nos centros de saúde de Faro, Portimão e Tavira e, em setembro de 2018, arrancou em Lagos e Loulé. Já no decurso deste ano, no mês de março, abriu o gabinete de Vila Real de Santo António. Segundo dados fornecidos pela ARS, foram realizadas 2190 consultas em 2017, aumentando esse número para 5853 no ano seguinte. Estes gabinetes têm uma equipa de profissionais constituída por um médico dentista e um assistente de medicina dentária. Os utentes são referenciados através do médico de família ou de outro clínico do centro de saúde, que depois faz o seu encaminhamento para a consulta de saúde oral.

LINK ORIGINAL: Correio da manha

Entornointeligente.com