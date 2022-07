Vacunación: habría ocurrido algo relacionado con el tema el mismo día en que Luis Suárez confirmó su regreso a Uruguay

Entornointeligente.com /

Ayer comenzaron a circular en círculos médicos y gubernamentales rumores de que había ocurrido algo relacionado con el proceso de vacunación contra la covid-19. Más concretamente, las versiones aseguraban que los hechos estaban relacionados con algún proceso judicial. Pero estos rumores no pudieron ser confirmados ni desmentidos. «Por favor, no me llamen más. ¿No se enteraron de que Luis Suárez viene a Nacional», respondió un secretario de redacción de un periódico cuando se le preguntó por el tema.

Por otra parte, el productor de un informativo televisivo confirmó que ayer toda la atención estuvo centrada en si Suárez volvía o no a Nacional. «Hubo mucha incertidumbre, muchas idas y vueltas, porque hasta último momento se habló de una oferta millonaria por parte del Los Angeles de Estados Unidos. Afortunadamente, al final se confirmó la venida de Lucho , así que a partir de mañana [por hoy] vamos a volver a nuestras funciones habituales. Lo primero que vamos a hacer es averiguar qué pasó exactamente con el tema de las vacunas. Escuchamos algunas cosas, pero no tuvimos tiempo de ponernos en el tema».

Día de descanso: el gobierno estudia declarar feriado el día en que debute Suárez, ya que «ese día nadie nos va a prestar atención, por lo que no tiene sentido que gobernemos».

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com