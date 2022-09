Vacuna contra Covid-19 no será obligatoria para visitantes en Mundial de Catar

Entornointeligente.com /

La vacuna contra el Covid-19 no será obligatoria para los espectadores del Mundial-2022 de Catar, que deberán presentar un test negativo para llegar al país, anunciaron el jueves el gobierno y el Comité Supremo de Organización. «Las personas que lleguen a Catar no tienen que efectuar una cuarentena, sea cual sea su estado de vacunación o su país de origen», precisan los organizadores. En el mostrador de facturación de su aeropuerto de salida, todo visitante de más de seis años de edad, deberá presentar un resultado negativo de menos de 48 horas antes de la hora de salida si es un test PCR o de menos de 24 horas si es un test de antígenos. No será necesario efectuar otro test a la llegada. El uso de la mascarilla será obligatorio en los transportes públicos y en los establecimientos sanitarios. Todo aquel que dé positivo durante el torneo, deberá aislarse durante cinco días y después llevar mascarilla durante otros cinco días. Los visitantes de más de 18 años deberán igualmente descargar la aplicación de rastreo Ehteraz, necesaria para entrar en lugares públicos cerrados. Más información sobre el uso de Ehteraz durante el torneo, especialmente en los estadios, «será comunicada en el momento oportuno», indicaron los organizadores. Precisan de igual manera que «la atención sanitaria de urgencia será gratuita en los hospitales públicos para los titulares de la tarjeta Hayya», que cumple la función de visado para Catar y de acceso a los estadios. El conjunto de hospitales, centros médicos, clínicas y farmacias privadas o públicas del país estarán abiertas para los visitantes. El torneo tendrá lugar del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

