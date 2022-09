Vacinação contra a Covid-19 inicia-se a 7 de setembro

Entornointeligente.com /

O plano de vacinação contra a covid-19 para a época 2022/2023 foi sexta-feira apresentado. Graça Freitas anunciou que o plano de vacinação vai iniciar-se no dia 7 de setembro «simultaneamente para a Covid-19 e para a gripe» sazonal .

Relacionados covid-19. Vacinação no outono em simultâneo com a gripe e para pessoas a partir dos 65 anos

covid-19. Marcelo defende que o mais importante é aumentar a vacinação contra a covid-19

covid-19. Maioria dos médicos da região Centro foi vacinada e recomendou vacinação

«O início da campanha realiza-se vacinando as pessoas com 80 ou mais anos de idade e as pessoas com doenças, com comorbidades», indicou a diretora-geral da Saúde.

«A DGS ouviu a Comissão Técnica de Vacinação Covid e outros peritos, nomeadamente peritos relacionados com a área da gripe, e recomenda a vacinação sazonal contra a covid-19 e contra a gripe para as populações de maior risco», continuou Graça Freitas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O plano de vacinação apresentado pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), Direção-Geral da Saúde (DGS) e Núcleo de Coordenação de Apoio ao Ministério da Saúde (NCAMS), indica que novas vacinas adaptadas à variante Ómicron já estarão disponíveis.

De acordo com a diretora-geral da Saúde, o objetivo será «maximizar a sua proteção nos próximos meses».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com