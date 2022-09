Vacinação contra a Covid: 170,2 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados

Entornointeligente.com /

06/09/2022 20h26 Atualizado 06/09/2022

Os dados do consórcio de veículos de imprensa desta terça-feira (6) mostram que 170.220.345 brasileiros estão totalmente imunizados ao tomar a segunda dose ou a dose única de vacinas . Este número representa 79,24% da população total do país . A dose de reforço foi aplicada em 102.870.101 pessoas, o que corresponde a 47,88% da população .

A população com 3 anos de idade ou mais (ou seja, a população vacinável) que está parcialmente imunizada é de 90,36% e a população com 3 anos ou mais que está totalmente imunizada é de 85,05% .

A dose de reforço foi aplicada em 57,26% da população com 12 anos de idade ou mais, faixa de idade que atualmente pode receber o reforço da vacinação.

No total, 13.976.024 doses foram aplicadas em crianças , que estão parcialmente imunizadas. Este número representa quase 52,89% da população nessa faixa de idade que tomou a primeira dose . Ainda nesta faixa, 9.382.511 estão totalmente imunizadas ao tomar a segunda dose de vacinas, o que corresponde a 35,51% da população deste grupo .

Brasil, 6 de setembro

Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 170.220.345 (79,24% da população total e 85,05% da população vacinável*) Total de pessoas que receberam a dose de reforço: 102.870.101 (47,88% da população total e 57,26% da população vacinável**) Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 180.856.246 (84,19% da população total e 90,36% da população vacinável*)

*população com 3 anos de idade ou mais

**população com 12 anos de idade ou mais Total de crianças de 3 a 11 anos que tomaram a primeira dose: 13.976.024 (52,78% da população entre três e 11 anos) Total de crianças de 3 a 11 anos que estão totalmente imunizadas: 9.382.511 (35,51% da população entre três e 11 anos) Total de doses aplicadas: 453.794.647 (86,84% das doses distribuídas para os estados) 19 estados e o DF divulgaram dados novos: SC, AM, GO, BA, ES, PA, DF, RO, PB, AP, MS, PI, AL, PR, RJ, TO, MA, SP, CE, MT 7 estados não divulgaram dados novos: AC, MG, PE, RN, RR, RS, SE

Os estados de SP, RJ, MA, TO e AP não separam os números de terceira e quarta dose. Por esse motivo, os percentuais de reforço podem estar inflados.

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por g1 , «O Globo», «Extra», «O Estado de S.Paulo», «Folha de S.Paulo» e UOL . Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro .

Consórcio

O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020 , em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.

