Vacinação continua a dar uma protecção substancial contra versões mais recentes da Ómicron

Um estudo feito em Portugal mostra que a vacinação de reforço contra a covid-19 ainda continua a dar «uma protecção substancial» contra os efeitos mais graves de quem é infectado com a linhagem BA.5 da variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2. Mesmo assim, estima-se que a vacinação é menos eficaz contra consequências dessa linhagem do que com a BA.2. Outra das conclusões do trabalho refere-se ao risco de reinfecção: a BA.5 está ligada a uma maior probabilidade de reinfecção do que a BA.2.

