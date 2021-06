Vaccinatiekaravaan te Tamanredjo

Entornointeligente.com / – De vaccinatiecampagne streek zaterdag neer te Tamanredjo in district Commewijne. Eerder was er een inentingsmoment te Meerzorg en werden ongeveer vijfduizend man gevaccineerd. Bij Krama’s Place aan de Oost-Westverbinding hebben een medisch team, een groep vrijwilligers, de districtsraads- en ressortraadsleden en de bestuursdienst van het districtscommissariaat Commewijne de zaak in goede banen helpen leiden.

Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab, die poolshoogte nam, was er tevreden over dat er rond half elf ‘s morgens al ruim zeshonderd burgers hun prik hadden ontvangen. De target voor Tamaredjo was tweeduizend. De organisatie had bussen ingezet voor mensen die geen vervoer hebben. De ministers Amar Ramadhin (Volksgezondheid), Bronto Somohardjo (Binnenlandse Zaken) en Uraiqit Ramsaran (Sociale Zaken en Volkshuisvesting) waren ook te Krama’s Place. Ramadhin toonde zich “zeer tevreden” over de opkomst.

Hij hoopt, schrijft de Communicatiedienst Suriname, dat de mensen bewuster worden en zich laten vaccineren. “De vaccinatie biedt degelijk bescherming tegen Covid-19, zodat je de ziekte niet oploopt. Laat je vaccineren en voorkom besmettingen”, luidde zijn oproep. Ramadhin deed het voorstel om Krama’s Place in te zetten als drive-thru vaccinatieplek, zoals Sana Budaya in Paramaribo-Noord, waar er donderdag met succes werd geëxperimenteerd met zo een post.

