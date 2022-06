Vacaciones de invierno no se adelantan: habrá clases virtuales desde este lunes 6

Entornointeligente.com /

La Escuela Agraria Privada Subvencionada San Isidro Labrador fue beneficiada con la construcción de un invernadero, además de la ampliación y mejoramiento del edificio educativo por parte de la gobernación de Ñeembucú. En la escuela granja actualmente estudian varios alumnos provenientes de todas partes del país, que una vez terminado el tercer año se recibirán en el Bachiller Técnico Agropecuario.

Durante el acto de inauguración, el director general de la institución y presidente de la Fundación Redentoristas de Obras Sociales y Educacionales de Pilar (FROSEP), reverendo Gianluigi Aroffo , manifestó su alegría por tan importante logro. «Hoy para mí es un gran día porque finalmente vamos a iniciar un camino nuevo, aun tenemos muchos proyectos por realizar», comenzó diciendo el sacerdote.

Agradeció al gobernador de Ñeembucú Luis Benítez (ANR) por cumplir con su palabra de compromiso y construir el invernadero. «Yo confío mucho en la divina providencia, como confiaba el padre Federico (Federico Schiavon+). Esa confianza le permitió al pa’i Federico organizar esta estructura de la Escuela Agrícola que hoy tenemos, con esto nosotros estamos modernizando la institución, que es la única que tenemos en todo Ñeembucú», dijo el sacerdote.

Dijo que la tierra es una mina de oro y pidió a los alumnos a amar y a respetar la tierra. «La tierra es como la madre, es muy generosa», acotó.

Añadió que los estudiantes encontraron en esta escuela una maestra de vida que orienta a sus hijos como técnicos y como personas calificadas, personas preparadas para producir más lo que esta madre tierra tiene, apuntó.

Agradecidos nueva herramienta para el conocimiento Por su parte, la alumna del tercer año del Bachiller Técnico Agropecuario, Liz Vera expresó su agradecimiento a las autoridades por apostar por la educación agraria, en especial por los jóvenes del campo. «El invernadero será de mucha utilidad para seguir mejorando nuestro conocimiento y la tecnología de producción nos ayudará obtener mayor productividad», dijo la estudiante.

«Si el conocimiento es el alimento del alma, el deporte es el alimento del cuerpo», dijo la alumna. Aprovechó la oportunidad para solicitar al jefe departamental la construcción de un pista deportiva polifuncional.

En la oportunidad, el gobernador de Ñeembucú, Luis Benítez, resaltó el trabajo que realizan los alumnos y los educadores de la institución. «Muchas gracias por el trabajo que están haciendo, se ve la voluntad y el entusiasmo que le ponen a cada acción», indicó.

Tecnología en el departamento Recordó la frase de que «si el campo no produce la ciudad no come», y agregó que muchas personas no entienden eso, «por eso seguimos apostando por la agricultura y por la ganadería, hemos invertido en el primer invernadero en el asentamiento Belén de Tacuaras, otro hicimos en la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y otro en Alberdi. Estamos tratando de poner tecnología en el departamento», refirió el gobernador. El costo de la inversión del invernadero alcanzó G. 60 millones, según informaron desde la Gobernación de Ñeembucú.

En la escuela agrícola, los alumnos aprenden la diversificación de los productos de rubros de rentas ya sea hortícolas y frutícolas, además de la producción de maíz, poroto, mandioca, etc. También aprenden sobre la producción avícola, inseminación artificial en bovinos y sanitación de animales.

