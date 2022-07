Vacaciones de invierno en La Costa: cronograma de recreación, shows, deportes y buena gastronomía

Entornointeligente.com /

El subsecretario de Turismo del distrito, Cristian Escudero , en diálogo con Télam señaló que «desde el partido de La Costa estamos muy entusiasmados, generando propuestas para toda la familia desde los parques termales y temáticos que estarán abiertos todos los días de estas vacaciones , hasta la organización de la ‘Fiesta del Alfajor’ , que se llevará a cabo el 25 y 26 del corriente en Mar de Ajó con shows en vivo, degustaciones varias y actividades recreativas «.

Informate más Vacaciones de invierno 2022: cuándo empiezan en cada provincia y cuáles son las fechas https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCfUDVWGu89g%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAA88SiaTbkkz2O8sTxNyZA1XY5k9mZBwJkx10U8Ir2ZAU3KWZA27moNxz08YsfvrrMZAfToffT701wINetmBqNZBzNvKHMCGlxGoNZAh4hWEKrRdvgCpyYtJVuZCp7uRkMd00MelXyS7fEW1inpb7uwlo4lhPKCE0QZDZD View this post on Instagram A post shared by Viví La Costa (@turismolacosta)

También Escudero puntualizó que, «durante todas la tardes, estaremos llevando a cabo ferias en las distintas localidades de nuestro distrito que se encuentran a lo largo de los 96 kilómetros de playa , con el fin de que todos los miembros de la familia disfruten estas vacaciones 2022 de la mejor forma».

Mientras tanto, los Centros Culturales contarán con shows gratuitos de circo, teatro, cine y recreación , «siempre pensando en que todos pueden disfrutar con precios módicos para todos los bolsillos «, resaltó el funcionario.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCejcbS2uAX-%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAA88SiaTbkkz2O8sTxNyZA1XY5k9mZBwJkx10U8Ir2ZAU3KWZA27moNxz08YsfvrrMZAfToffT701wINetmBqNZBzNvKHMCGlxGoNZAh4hWEKrRdvgCpyYtJVuZCp7uRkMd00MelXyS7fEW1inpb7uwlo4lhPKCE0QZDZD View this post on Instagram A post shared by Viví La Costa (@turismolacosta)

El funcionario aseveró «continuamos con las guías gratuitas de caminatas y bicicletas para recorrer la historia y la naturaleza de La Costa, además de una amplia oferta gastronómica que tiene que ver con la degustación de platos con corvina , pejerrey y todos los frutos de mar. Es una hermosa época del año para consumir».

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCeEcEGSumLB%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAA88SiaTbkkz2O8sTxNyZA1XY5k9mZBwJkx10U8Ir2ZAU3KWZA27moNxz08YsfvrrMZAfToffT701wINetmBqNZBzNvKHMCGlxGoNZAh4hWEKrRdvgCpyYtJVuZCp7uRkMd00MelXyS7fEW1inpb7uwlo4lhPKCE0QZDZD View this post on Instagram A post shared by Viví La Costa (@turismolacosta)

Para finalizar, recordó que hay una gran oferta de apart hotel, loft, cabañas, departamentos y hotelería a lo largo de localidades como Lucila del Mar, Costa del Este, San Bernardo, Santa Teresita, San Clemente del Tuyú y Mar de Ajó .

