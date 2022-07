Vacaciones de invierno: cómo retornar a clases evitando el estrés y la ansiedad en los y las escolares

Entornointeligente.com /

Según un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la contingencia sanitaria por Covid-19 aún causa estragos en la salud mental de niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe; mientras un 27 % reporta sentir ansiedad durante el último tiempo, un 15% reconoce síntomas de depresión.

La realidad en Chile es un hecho y sus repercusiones, como en otros países, están ocurriendo en el ecosistema escolar. De acuerdo a un estudio de las universidades Católica y de Chile, un 79% de los directores de establecimientos observa un declive en la estabilidad psicoemocional de los estudiantes y un 48% advierte una mayor agresividad social.

«Cuando existen situaciones de encierro duraderas, como las cuarentenas vividas, por supuesto se dañan las relaciones sociales e interpersonales. Recordemos que luego del confinamiento por la pandemia, de a poco dimos paso a modelos híbridos de aprendizaje, donde solo algunos niños regresaron inmediatamente a los colegios», comenta Carolina Silva, profesional de Psicologiachile.cl.

«Este año volvimos a lo que había antes y no todos estaban preparados para esa convivencia. Desde nuestra área sabíamos que en algún momento nos encontraríamos con estos altos índices de ansiedad y agorafobia entre los más niños y adolescentes», agrega.

Para la psicóloga experta en atención infantojuvenil, gran parte de los colegios no ha desarrollado un plan adecuado a fin de una óptima y sana adaptación: «Regresar a una normalidad presencial no implica exigir al alumnado en sus deberes y responsabilidades con los mismos criterios de siempre, y eso creo que no lo han entendido muy bien todos los establecimientos».

«La concentración de los niños hoy es distinta, asimismo sus estímulos. En este momento hay muchos alumnos estresados a causa de una sobrecarga académica», precisa.

En consecuencia, la especialista estima que las vacaciones de invierno «se presentan como una oportunidad para el descanso y la distracción».

Sin embargo, advierte: «Es necesario desde ya, considerar una hoja de ruta para ayudar o prevenir cualquier episodio que pueda alterar la tranquilidad de los niños en el retorno a las clases».

Recomendaciones Abrir los canales de conversación en espacios libres: «Si usted como madre, padre, tutor(a) o profesor (a) captó que el niño o la niña presentó algún tipo de dificultad durante el primer semestre, sea emocional, académico o social, es importante, además de averiguar sobre la situación, acercarse de manera amable al menor o a la menor, ofreciéndole canales de comunicación, ojalá en espacios libres. Esta acción permitirá confianza y a la vez una vía de escape. Ellos deben sentir que no están solos».

No restringir las emociones, sino enseñar a manejarlas. » Ante estados de angustia, tristeza, rabia, miedo o irritabilidad en los niños, como adultos no debemos actuar desde el reto o el «castigo», menos si estamos ofreciéndoles espacios libres de conversación. Podemos hablar sobre lo que les sucede, su origen y eventuales caminos de solución. De esta forma, construiremos conversaciones maduras y responsables».

Mayor involucramiento de todos en el espacio: «Sumar a los apoderados al lugar físico de la problemática es una idea acertada, sobre todo si estamos en un escenario de descontrol. Vivenciar los sucesos in-situ y conversar entre todos los actores -alumnos, profesores y padres-, otorga prioridad al tema y posiciona al diálogo como la herramienta básica para una adecuada cohabitación de respeto y bienestar».

