Vía Pasamayito está al 80% y se unirá a futura Vía de los Emprendedores

Durante una visita de inspección en un tramo del Pasamayito, en la zona alta de Comas, Romero explicó que el nuevo proyecto vial tendrá 42 kilómetros de extensión, desde el puerto de Chancay hasta la Av. Revolución, en Comas; pasando por Pasamayito (Comas-San Juan de Lurigancho) hasta la Carretera central (Lima este). «Es una vía importante porque conectará a todos los microempresarios con el puerto de Chancay. Es una obra que comienza ahora y que los futuros alcaldes van a continuar. Este proyecto vial incorpora a los distritos de Comas, Independencia, San Juan de Lurigancho, tiene una proyección importante y descongestionará la Panamericana Norte «, explicó. Puedes leer: Municipalidad Metropolitana de Lima libera predios en un sector de nueva vía Pasamayito Romero Sotelo proyectó que el Puerto de Chancay recibirá a futuro a los buques más grandes del mundo y se convertirá en una de las principales puertas de entrada de Asia al Perú y un complemento del puerto del Callao en carga de contenedores. En ese sentido, el burgomaestre limeño destacó que la Vía de los Emprendedores tendrá una visión de futuro y dijo que ya sostuvo una primera reunión para buscar el financiamiento con el ministro de Economía, Kurt Burneo. Obra esperada por años Acompañado de regidores, funcionarios de Emape y de la municipalidad, Romero Sotelo inspeccionó los trabajos que se vienen realizando a lo largo de esta infraestructura que ya cuenta con más del 80% de avance. «Actualmente se vienen desarrollando trabajos de trazo y replanteo, demolición de estructuras de concreto, así como el corte y compactación del terreno. Igualmente, se ejecutan sardineles, veredas, camellones y muros de contención. Cabe destacar que de los 9 km que tiene la obra ya se tienen cerca de 7 km asfaltados», reveló. Puedes leer: Pasamayito avanza: dinamizará economía de Lima Norte y Lima Este Con la nueva infraestructura -que fue esperada por muchos años y en breve será una realidad-, los vecinos podrán acceder a centros de salud, educación y empleos en otras partes de la capital, debido a la mayor circulación de personas e intercambio comercial entre el norte y este de la ciudad. La ruta pasará de ser una trocha peligrosa a una vía asfaltada segura. Su pavimentación traerá consigo la reducción del polvo en la zona, lo cual contribuirá a la disminución de enfermedades producto de la polución. En la obra vienen trabajando más de 150 personas, entre topógrafos, vigías, señalizadores y operadores de equipos, así como más de 25 unidades de carga pesada –como volquetes, cargadores frontales, retroexcavadoras, excavadoras, rodillos compactadores, motoniveladoras, pavimentadoras de asfalto, entre otros–. En la actualidad movilizarse de Comas a San Juan de Lurigancho y viceversa, por la ruta tradicional que pasa por el centro de la ciudad, toma casi tres horas. La nueva vía permitirá acortar ese tiempo a tan solo la sexta parte, reduciendo el consumo de combustible y la exposición al covid-19. La infraestructura tendrá carriles de ida y vuelta, 35,847 m2 de veredas de concreto, 5,783 m3 de muros de contención, áreas verdes, guardavías, paraderos, sardineles, camellones, tachas, iluminación pública, así como señalización vertical y horizontal. Ejecutada por la Municipalidad de Lima a través de Emape, la nueva vía Pasamayito cuenta con una inversión superior a los S/60 millones. Por la ruta podrán transitar libremente vehículos de transporte público y privado, ya que no existirá peaje. Vecinos beneficiados En la actualidad, ir de Comas a San Juan de Lurigancho por la ruta tradicional que pasa por el centro de la ciudad toma casi 3 horas. Sin embargo, la nueva Vía Pasamayito será una ruta segura y directa que acortará ese tiempo a la sexta parte. Pero no solo eso. Esta obra mejorará la calidad de vida y la economía de los vecinos al reducir la contaminación ambiental por la menor presencia de polvo y permitir un rápido acceso a centros de salud, colegios, centros de trabajo entre el norte y este de Lima. La presidenta de la olla común «Fortaleciendo Bolognesi», Tania Cano, dijo muy emocionada que la nueva vía Pasamayito evitará que su hija llegue del colegio «cubierta de polvo» y que los niños sufran enfermedades respiratorias como el asma . Asegura también que ahora sí podrá cumplir uno de sus sueños: abrir un restaurante o una bodega. María Chavez, integrante de la misma olla común, compartió su felicidad al expresar que ahora sí podrá recibir la visita de sus hermanas, quienes viven en los distritos de Puente Piedra y Huaycán. «Las pistas están amplias y ya no habrá temor por los accidentes. Además, bajará el pasaje porque habrá más accesibilidad y se podrá llegar en menos tiempo a los destinos». Más en Andina : ?? La Municipalidad de Lima ha instalado 181 placas braille y repetidores acústicos en distintas intersecciones viales de 14 distritos de la ciudad. https://t.co/hhNrlOmDCH pic.twitter.com/K423dE3yDe

Publicado: 16/8/2022

