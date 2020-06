Vía libre para edificios de altura en la zona de Avda. Primer Presidente

Entornointeligente.com /

El cielo es el límite. A pesar de una serie de cuestionamientos, con una amplia mayoría los concejales asuncenos aprobaron la modificación del Plan Regulador en dos áreas del eje habitacional de la avenida Primer Presidente. Con ello, las construcciones que actualmente pueden edificar hasta cinco plantas, por la morfología medioambiental del área, ahora no tendrán límite para la altura. El concejal Elvio Segovia señaló que si se busca aumentar la densidad poblacional se debe apuntar a proyectos de viviendas para la clase media y no en los edificios de alta gama que no logran una ocupación considerable.

“Es una contradicción tan grande que en los sitios sumamente beneficiados sea la Municipalidad la que invierte para mejorar la infraestructura recurriendo a préstamos, a bonos, a financiamientos. En el eje corporativo de la avenida Aviadores del Chaco toda la ciudad paga para esa zona que supuestamente iba a mejorar las condiciones de vida. El sector más beneficiado es el más inaccesible, no cuenta con veredas accesibles, con desagüe pluvial, cloacal”, cuestionó el concejal Federico Franco Troche.

El vocero del dictamen, Augusto Wagner, dijo que no se trata de toda la Avda. Primer Presidente, sino un tramo que linda con la franja mixta 2, desde Avda. Agricultor hasta Itapúa y la otra desde Overáva hasta Madame Lynch.

Para que exista una modificación del Plan Regulador, el edil Orlando Fiorotto recordó que por normativa se debe convocar a una audiencia pública para dar participación a los vecinos. Cuestionó que se vuelva a presentar la propuesta justo en tiempo de pandemia y en sesión virtual sin la posibilidad de poder analizar el documento.

En todo el texto no se encuentra la motivación que argumente la modificación de la ordenanza del Plan Regulador en el eje habitacional que ya se trató anteriormente, según Franco Troche.

“Los fundamentos establecidos en el considerando son totalmente contrarios a la propuesta de aprobación”.

Citó que en la exposición figura que en el barrio Trinidad, históricamente habitacional, la aparición de las torres en medio de las casas bajas constituye un deterioro ambiental. También que en Primer Presidente, área residencial, la alta densificación afecta a la morfología y características medioambientales.

Atendiendo que ya existen edificaciones de altura se señala que se registran problemas de presión de agua y colapso en red cloacal.

