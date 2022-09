Va el quinto fracaso en la elección del defensor; temen un «decretazo»

Entornointeligente.com /

Pese al anuncio de sorpresas por parte del oficialismo en la Asamblea Legislativa (ALP), ayer por quinta vez se frustró la elección del defensor del pueblo al no lograrse los dos tercios de votos requeridos, y se cree que el Movimiento Al Socialismo (MAS) agota el tiempo para aplicar en su integridad la Resolución Constitucional Departamental N° 178, para que presidente Luis Arce designe al titular ese alto cargo del Estado. Legisladores y analistas señalaron que la razón por la que el MAS prefiere no buscar consensos para elegir al nuevo defensor es precisamente para dar vigencia a la citada resolución y consideraron que esa actitud se constituye en presión y chantaje a la oposición, que cuestiona el inusual interinato de Nadia Cruz. La Resolución Nº 178, que faculta al Ejecutivo designar al defensor del pueblo en un plazo de 70 días si la Asamblea Legislativa no cumple esa función, fue emitida el 14 de julio de 2022, hace aproximadamente 45 días calendario. Sin embargo, la norma no especifica si son días hábiles o calendario. La serie de observaciones, pedidos de reunión de jefes de bancada con el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, y los titulares de Diputados y Senadores, Freddy Mamani y Andrónico Rodríguez, no fueron suficientes ayer para allanar el camino y nombrar a un nuevo defensor; por el contrario, se mantienen las posiciones inalterables, en las que el MAS vota por su candidato Pedro Callisaya, Comunidad Ciudadana (CC), por Evelin Cossío, y en blanco la alianza Creemos. Tras el fracaso en la votación, el jefe de bancada nacional de la mayoría masista, diputado Gualberto Arispe, planteó la moción de aplazamiento en este proceso. «Se aprueba la moción de aplazamiento, por tanto, se posterga la elección y designación del defensor o defensora del pueblo. Entre tanto se convoca a nueva sesión para la designación de la autoridad titular, se continuará dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Constitucional 178/2020-2022», declaró el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, al dar por concluida la décimo tercera sesión ordinaria del Legislativo.

Decretazo El punto 2 de la resolución refiere que «entretanto se cumpla esta resolución, esta Sala Constitucional (…) entiende que la actual defensora del pueblo, Nadia Cruz, deberá seguir ejerciendo sus funciones hasta que la Asamblea Legislativa cumpla con lo dispuesto por el art. 220 de la CPE». La resolución también señala que, de no lograr un consenso y no se cumpla esta labor y sea obstaculizada de manera constante y repetitiva, «debe buscarse en esa cooperación y coordinación de poderes, inclusive acudiendo al otro poder que es el Órgano Ejecutivo, en las atribuciones propias establecidas en el art. 172, numerales 1 y 8 de la CPE y que en seguridad jurídica ellas deben hacer necesariamente de aquellos que la Comisión Mixta mandó informe expreso de postulantes que se encuentran habilitados». Los numerales 1 y 8 hacen referencia a: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; dictar decretos supremos y resoluciones. En ese entendido, el Jefe de Estado, cumplido el plazo, podrá designar un defensor del pueblo de los postulantes que habilitó la Comisión Mixta. En esta convocatoria, 159 parlamentarios votaron en el hemiciclo: 97 por Pedro Callisaya; 44, por Evelin Cossio, y uno, por Claudia Calvo. Además, 15 votos blancos y dos nulos.

Oposición Las bancadas de oposición CC y Creemos advirtieron que el MAS busca ir contra la institucionalidad legislativa y permitir que otro poder usurpe sus funciones, lo que en un futuro traería consecuencias para el presidente Arce. «El MAS, con este teatro que hizo el día de hoy (jueves) al convocar a una Asamblea, está abriendo el paraguas para que el presidente Arce designe por decreto (al defensor) cometiendo así una ilegalidad (…) que le va a traer consecuencias jurídicas», señaló el diputado por Creemos Erwin Bazán. Carlos Alarcón, de CC , dijo que en la parte considerativa de la resolución se encuentra la posibilidad de aplicar el «decretazo».

OCD cuestionó a habilitados Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), que participó como veedora en la selección de postulantes para defensor del pueblo, cuestionó a cinco aspirantes habilitados para la etapa de entrevistas por tener en sus hojas de vida información que confirma «que son o han sido funcionarios públicos en los últimos ocho años». Entre ellos, Pedro Francisco Callisaya Aro, director nacional de Derechos Reales y vocal del Tribunal de Justicia de La Paz.

Piden al MAS agotar el diálogo para la elección Analista político consideran que el Movimiento Al Socialismo (MAS) debe agotar los caminos necesarios para salir de este empantanamiento en la elección del defensor del pueblo, pero que prefiere mantener la imposición. El economistas y exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Lucio Gonzáles considera que el partido gobernante no cederá en su afán de tener una institución sumisa que no cuestione los actuados de las autoridades gubernamentales. Esta institución ha sido conducida hasta ahora por ocho personas: cuatro mujeres y cuatro varones, pero sobresale en el recuerdo el impecable desempeño de la periodista Ana María Romero, una notable boliviana que dignificó en su momento fundacional un cargo público tan relevante.

