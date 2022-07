V. Guimarães segue em frente na Liga Conferência

Entornointeligente.com /

Sem surpresas nem sobressaltos, o V. Guimarães confirmou, esta quinta-feira, com um nulo na Hungria, frente ao Puskás Akadémia, a qualificação para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, ronda em que defrontará os croatas do Hajduk Split (a 4 e 11 de Agosto) para disputar o acesso à fase de play-off da recém-criada competição da UEFA.

Depois do triunfo folgado (3-0) da equipa portuguesa no encontro da primeira mão, em Guimarães – e mesmo sem cinco elementos, três dos quais (Jorge Fernandes, André Almeida e Janvier) intervenientes no jogo do D. Afonso Henriques -, o técnico Moreno Teixeira mobilizou a equipa para uma tarefa simultaneamente simples e árdua: ao Vitória interessava impor um ritmo baixo, controlar o jogo e a posse de bola e arriscar apenas pela certa.

Um golo no Pancho Arena reduziria a cinzas quaisquer esperanças do Puskás Akadémia ainda poder dar a volta à eliminatória, até pela maior qualidade e maturidade do futebol evidenciados pelos minhotos no primeiro duelo.

Ciente das dificuldades e da estratégia da formação minhota, o técnico do Puskás Akadémia fez algumas alterações em relação ao encontro de Guimarães, mas evitou uma entrada suicida, apostando num golo na fase inicial sem contudo se expor demasiado.

Deste contexto resultou um jogo sem oportunidades flagrantes, sem chama nem a agressividade que os vitorianos poderiam temer. Bruno Varela não efectuou qualquer defesa e o lance mais complicado resultou de uma finta arriscadíssima ao avançado iraniano Zahedi.

O encontro não saía do plano das intenções e o Vitória foi convivendo bem com essa realidade, que Tiago Silva podia ter alterado num remate a rasar o poste, aos 43 minutos.

A segunda parte não fugiu à tendência dos 45 minutos iniciais, apesar de os húngaros terem rondado de perto a baliza vitoriana. Mas sem a eficácia necessária da equipa da casa, e com o passar dos minutos, ao V. Guimarães competia gerir de forma inteligente o tempo e a ansiedade do Puskás, que, ciente da desvantagem, nunca enveredou pelo desespero.

Forçado a fazer duas substituições por lesão, o Puskás ainda tentou chegar a vitória, lançando Balut. Por seu lado, Moreno refrescava o ataque. Com Anderson no lugar de André Silva, o Vitória criou de imediato a melhor oportunidade, por Tiago Silva, resolvida com defesa de recurso de Markek (69').

Os últimos 20 minutos foram de resignação para os húngaros e de confirmação para o Vitória, que sentiu já não ser possível deixar escapar o triunfo na eliminatória, mesmo começando a pensar no compromisso seguinte, com Moreno a gerir tranquilamente.

