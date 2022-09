V. Guimarães regressa aos triunfos na I Liga

Entornointeligente.com /

O V. Guimarães venceu, por 1-0, o Santa Clara em partida inaugural da sexta jornada da I Liga disputada, esta sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, garantindo provisoriamente o quinto lugar no campeonato, com 9 pontos, mais cinco do que o clube açoriano, que permanece no 16.º posto da classificação.

O Vitória quebrou, assim, um ciclo de três derrotas consecutivas na I Liga, depois de uma entrada promissora, enquanto o Santa Clara voltou a perder no campeonato após triunfo frente ao Marítimo.

O ponta-de-lança Anderson Silva marcou de cabeça, aos 48 minutos, na sequência de um canto, e deu vantagem aos vitorianos, que pouco depois da primeira hora de jogo viram o Santa Clara marcar o que seria o golo do empate, assinado por Paulo Henrique.

Aos minhotos, valeu a intervenção do VAR, a detectar irregularidade posicional de Matheus Babi, que teve intervenção directa no lance, ao desviar inadvertidamente um primeiro remate que Varela não segurou, permitindo a recarga de Paulo Henrique.

O Santa Clara dispôs de situações suficientes para evitar a derrota, enquanto resistia às investidas dos locais, que até poderiam ter jogado os últimos 23 minutos em superioridade numérica, vantagem negada pelo árbitro ao não expulsar Tassano por travar Anderson Silva quando o brasileiro se isolava para a baliza.

