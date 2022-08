V. Guimarães marcou cedo mas não evitou eliminação da Liga Conferência

Entornointeligente.com /

O V. Guimarães venceu, esta quarta-feira, por 1-0, o Hajduk Split, resultado insuficiente para rectificar o desfecho do primeiro jogo ( derrota por 3-1 ), na Croácia, pelo que a equipa portuguesa se despede da Europa na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, com um total de 3-2.

O Vitória marcou muito cedo, em lance desenhado pelo lateral esquerdo, que cruzou para um grande golo de Anderson Silva (5'), que deixou a equipa minhota empolgada, a apenas um golo de igualar a eliminatória.

O golo e o calor abalaram os croatas, que demoraram a reorganizar-se, permitindo que o adversário assumisse o jogo, ainda que sem o discernimento necessário para explorar a boa entrada no encontro.

Sem a criatividade de Lameiras e com Cortés muito discreto, os vimaranenses viam o autoritarismo inicial esvaziar-se, levando o Hajduk a tentar a sorte pelo corredor esquerdo, com Colina a surpreender Miguel Maga e a isolar-se para falhar, com um chapéu mal medido a Bruno Varela, a primeira grande ocasião da formação croata.

O Vitória percebeu a fragilidade de uma vantagem que Anderson não soube dilatar na resposta à provocação da equipa de Split, falhando um cabeceamento aparentemente simples, mas que não importunou Kalinic.

Colina assumia-se como o principal inimigo dos minhotos, que só na segunda parte, depois de alguns momentos de fricção, com os jogadores e obrigarem o árbitro a impor a disciplina com uma série de cartões, voltaram a olhar para a baliza do Hajduk.

A entrada de Jota Silva notou-se e num lance incisivo do extremo, a bola saiu à medida do pé esquerdo de Anderson Silva, que hesitou e acabou por ver o remate desviado pelo central croata.

— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) August 10, 2022 Com o Hajduk mais interessado em deixar passar o tempo e o Vitória sem soluções para chegar ao segundo golo, a eliminatória caminhou para o fim, com Tiago Silva a ser expulso por acumulação de amarelos e a deixar a equipa em inferioridade numérica com cerca de 15 minutos para os 90.

O desgaste referido por Moreno Teixeira na antevisão do jogo acabou por pesar e o Vitória foi processando a ideia de terminar a participação nas competições europeias, o que se confirmaria sem surpresa.

O final teve cenas pouco edificantes, com os jogadores e restantes elementos dos bancos das duas equipas envolvidos em provocações e agressões, manchando um espectáculo que extravasou o relvado, levando ao arremesso de cadeiras e objectos. ​

