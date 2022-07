¡Uy, qué miedo!

Entornointeligente.com /

Dice Yoda, el pequeño y longevo maestro Jedi de Star Wars, que el miedo es el camino al lado oscuro de la fuerza. El miedo dice, lleva a la ira, la ira al odio y el odio al sufrimiento. Supongo que yo estoy a varias reencarnaciones de poder ser una «caballera» Jedi. Porque en estos tiempos, cada vez tengo más miedo.

Anoche, después de un angustioso insomnio (producto seguramente de mis terrores diurnos, que no nocturnos), de plano me decidí a hacer una lista de cuáles son los eventos que me producen tantos desvelos y de plano que es lo que hace que por momentos, especialmente tempranito en las mañanas (como de 8 a 10) me ponga a temblar, como dice la canción del sabio Chico Che.

En un afán catártico permítanme compartir mis pesadillas con ustedes, a ver si en una de esas me desahogo y me duermo:

Me da miedo que misteriosamente y casi sin previo aviso haya desaparecido la ley. En esta mi distopia, los amparos no valen, las leyes no se cumplen, los jueces que no se adecuen a lo que quiere el gobernante son investigados y solo su palabra (ya saben de quien) es la ley (como diría otro famoso compositor, el gran José Alfredo Jiménez) Me da miedo que el crimen organizado sea una nueva forma de gobierno que establece sus impuestos, reglas y maneras a poblaciones enteras que quedan a merced de un grupo de asesinos sanguinarios. Y lo peor…que no se haga nada para detenerlos por mucha Guardia Nacional que exista. Me da miedo que no se respeten los acuerdos. Y lo peor, que Estados Unidos y Canadá inicien un reclamo contra México por favorecer a Pemex y a la CFE sin hacer el menor caso de lo acordado en el T-MEC. Piso parejo, reclaman. Y me temo que, si no, nos vamos todos a vivir al rancho… Me da miedo que esto suceda en un momento tan complicado para nuestro país (y en general para el mundo), con una inflación disparada y, en nuestro caso, con un pronóstico muy bajito (si acaso) de crecimiento económico. Llevamos cuatro años con crecimiento negativo, así mero. Me da miedo que el secretario de Gobernación diga que si el INE lo sanciona por violar la ley electoral a el le da igual, al fin que ya va a desaparecer el órgano electoral. Esto me da terror. Me da miedo que se haga una maniobra truculenta para qué contra viento, marea y contra la mismísima ley se siga construyendo el Tren Maya por ser una obra de «seguridad nacional». ¿Se tratará tan solo de cumplirse un capricho? ¿Dónde radica la seguridad nacional de este proyecto? Me da miedo que mientras la clase media se asfixia y no llega a fin de mes y cuando cada vez hay más pobres en México, se derrochen miles de millones de pesos en proyectos fallidos como el AIFA o Dos Bocas cuya productividad por ahora es nula y se queda el gobierno con recursos que deberían destinarse a lo prioritario: seguridad, salud, medicamentos, generación de empleo y un muy largo etcétera dadas todas nuestras carencias. A muchísimas otras cosas les tengo miedo, pero lo que más miedo me da es que a nuestro presidente nada le dé miedo. La temeridad no es una virtud, la temeridad y la burla ante los problemas es hoy un agravio para todos los mexicanos. Y a mi sí que tales grandes desatinos (de forma y fondo) me quitan el sueño y me ponen a temblar. Lo siento mucho Yoda, lo siento mucho Chico Che, soy una miedosa.

