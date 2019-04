UTMACH oferta Programas de Maestrías en diferentes áreas

Entornointeligente.com / En este espacio se contó con la presencia de entidades bancarias tales como: Banco del Austro, Banco Internacional, Banco de Guayaquil, Banco de Loja, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional, quienes ofrecieron información sobre los créditos educativos a los interesados que se dieron cita a esta Casa Abierta donde se dio a conocer 11 programas de maestría que oferta la UTMACH. Los programas de maestrías que realizara el Alma Mater Local serán: Agronomía, Mención Producción Vegetal; Psicopedagogía; Química Aplicada; Producción Animal; Contabilidad y Auditoría, Mención Gestión Tributaria; Turismo, Mención Gestión del Turismo; Medicina Veterinaria, Mención Clínica y Cirugía de Pequeñas Especies; Software; Economía, Mención Desarrollo Productivo; Recursos Renovables Mención Desertificación, Degradación de Tierras y Sequia, e Ingeniería Civil, Mención Vialidad. Artículo anterior En 20 provincias concluyó el 100% del escrutinio de votos Artículo siguiente Piñas: Culminan trabajos de reconstrucción de viviendas para personas indigentes MachalaMóvil Artículos relacionados Más del autor Escritores internacionales realizarán gira en ciudades del Ecuador Piñas: Culminan trabajos de reconstrucción de viviendas para personas indigentes Machala será sede de encuentro Salesianos El Oro: El “voto cruzado” cobró protagonismo en las elecciones Orense perdió su primer partido con Santa Rita de Vinces Lluvias siguen provocando problemas en cantones de la parte alta de El Oro DEJA UNA RESPUESTA Cancelar respuesta Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Síguenos en Instagram @machalamovilLINK ORIGINAL: Machala Móvil

