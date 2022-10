Utilizó un vibrador oculto para ganar $ 269.000 en póker

Entornointeligente.com /

Un grupo de fanáticos del póquer observó movimientos y señas sospechosas cuando un jugador profesional utilizó un «anillo vibrador» para hacer trampa durante el juego de mesa.

Robbi Jade Lew es una recién jugadora de póker que ha alcanzado la fama muy rápido y se llevó los $269,000 a casa: «yendo all-in con una jota alta para ganar», reseña Daily Mail.

Garrett Adelstein vs. Robbi Jade Lew Su rival era nada más y nada menos que uno de los mejores jugadores de Hold’em, Garrett Adelstein. Adelstein acusó a la mujer de hacer trampa utilizando un «dispositivo oculto que simplemente vibra para indicar que tienes la mejor mano».

Este sistema consiste en que tu cómplice monitoree la trasmisión del juego en vivo, donde se revelan «las cartas ocultas» que no son visibles para los demás jugadores de la mesa. Sin embargo, Robbi niega totalmente haber hecho trampa.

«Los fanáticos con ojos de águila creen que pueden haber detectado una pista clave en el escándalo emergente en los momentos posteriores a que Lew reveló sus cartas ganadoras», dice Daily Mail.

El anillo rojo sospechoso de Robbi Cuando llegó la hora de revelar la carta en la mesa, hubo ligeras bromas en la mesa y Adelstein miró con sigilo a Robbi y el comentarista dijo: «Es literalmente la mirada más perturbada que he visto dar a Garrett».

Adelstein logró intimidar a la mujer en la mesa de póker y ella reaccionó de manera muy sospechosa, según los seguidores del juego en vivo. Robbi jugaba con un anillo rojo redondo en su dedo medio de la mano derecha, sintiéndose, claramente, muy incómoda ante las miradas de Adelstein.

Después del cruce de miradas, Robbi coloca su mano debajo de la mesa y ya el anillo no es visible en la trasmisión. Después se quitó el gran anillo rojo.

Esta no es la primera vez que un gran jugador pierde ante un novato con un posible «vibrador». Hace unas semanas, el mejor ajedrecista del mundo perdió ante un novato que habría tenido unas «bolas anales» que vibraban ante el movimiento correcto. Sin embargo, no se confirmó.

Video del juego de póker

THIS JUST HAPPENED… @RobbiJadeLew vs @GmanPoker in one of the strangest poker hands you’ve ever seen

Tune in now for SUPER HIGH STAKES $100/200/400: https://t.co/VcpZNMUTi4 pic.twitter.com/iGppl6l9aa

— Hustler Casino Live (@HCLPokerShow) September 30, 2022

