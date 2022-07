UTAO. Efeito inflação pode ajudar Medina a fazer um brilharete no défice deste ano

Entornointeligente.com /

O efeito da inflação nas contas públicas e nacionais é temporário (deve sentir-se sobretudo este ano), mas a sua magnitude é tal que ajudará as Finanças a alcançar um défice público (em contas nacionais) inferior aos 1,9% do produto interno bruto (PIB) aprovados no Orçamento do Estado para este ano (OE2022).

Segundo um novo estudo da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) entregue esta segunda-feira ao Parlamento e que faz o acompanhamento das contas das Administrações Públicas até março de 2022 (em contabilidade nacional, a que vale para Bruxelas), a inflação muito alta gerada na sequência da guerra contra a Ucrânia já está incorporada no crescimento da economia (PIB nominal), o que fez disparar a receita fiscal, por exemplo. A coleta de impostos cresceu quase ao dobro do ritmo da economia.

E este impulso deve prolongar-se no resto do ano, fazendo pressão para o défice de 2022 cair ainda mais, antecipa a unidade que presta apoio aos deputados em temas orçamentais.

Subscrever Segundo a UTAO, «a evolução muito favorável do saldo orçamental, em termos homólogos, no primeiro trimestre de 2022, tem as seguintes explicações principais: crescimento substancial do PIB nominal (mais 12,5%), reação considerável da receita fiscal (+20,1%) e e redução nos encargos com as medidas de política covid-19 líquidos de cofinanciamento comunitário (-49,7%)».

