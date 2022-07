UTAD cria «vigilante florestal» para detecção atempada de fogos

Entornointeligente.com /

Um novo «vigilante florestal.» Um investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) desenvolveu um sistema de sensores de temperatura e humidade que visam a detecção precoce de incêndios florestais e a mais rápida mobilização de meios.

O dispositivo criado por António Valente, investigador e professor da UTAD, pretende «antecipar alertas de ignições nas florestas» e tornar-se um «instrumento valioso na prevenção e combate dos fogos florestais «. É um «novo vigilante florestal», concebido como «um pequeno aparelho, do tamanho de um telemóvel.»

Segundo explica o investigador, o dispositivo tem uma rede de sensores de temperatura, humidade, pressão atmosférica e de dióxido de carbono (CO2) que poderão ser colocados em locais estratégicos, como zonas de maior risco de incêndio .

A transmissão de dados é realizada através de uma rede sem fios, designada de «LoRaWAN», em vez da rede de telecomunicações normal, já que esta nova rede permite transmitir os dados a uma distância de cerca de sete quilómetros. António Valente desenvolveu os «nós autónomos de sensorização», isto é, explica, «os módulos de hardware » que contêm os sensores e que transmitem os dados através daquela rede sem fios.

O investigador refere que os dados são enviados para um sistema central e, assim, ao ser detectado precocemente um foco de incêndio , podem ser mobilizados mais cedo os meios de combate e minimizar os seus danos.

Tratam-se, frisa, de «sensores de baixo custo e, essencialmente, fáceis de instalar e manter», podendo ser utilizados para medir diversos parâmetros ambientais, tais como «temperatura do solo e do ar, velocidade, rajada e direcção do vento, teor de água no solo, tensão da água e condutividade eléctrica, radiação solar, precipitação, pressão atmosférica e contagem de relâmpagos».

Para além do uso na detecção de incêndios, este dispositivo pode também ser usado na agricultura, alertando, por exemplo, para a necessidade de rega. «A agricultura inteligente em geral, mas principalmente quando os campos agrícolas são muito heterogéneos, como é o caso da região demarcada do Douro, requer um grande número de sensores para obter um controlo efectivo e, assim, aumentar a produtividade», diz António Valente .

O projecto encontra-se em fase experimental de aplicação simulada em «territórios estratégicos» e os resultados devem ser divulgados em breve.

