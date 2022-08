Usyk, Joshua más pesados para la revancha

Entornointeligente.com /

Oleksandr Usyk detuvo la balanza en 221.5 libras el viernes en Jeddah, Arabia Saudita, mientras que Anthony Joshua pesó 244.5 un día antes de la revancha por el campeonato unificado de peso pesado.

Usyk (19-0, 13 KOs) pesó solo un cuarto de libra más que en la primera pelea en septiembre, cuando dominó a AJ por decisión unánime para capturar tres títulos . Joshua (24-2, 22 KOs) aumentó 4.5 libras, su peso más pesado desde que Andy Ruiz lo derrotó en junio de 2019.

Selecciones Editoriales El renacer de Anthony Joshua: Cómo un nuevo entrenador y nueva motivación hacen que esté listo para recuperar su corona 22h Mike Coppinger | ESPN Joe Joyce analiza Usyk vs. Joshua II: Golpes de poder, pies rápidos y una oportunidad de redención 4d Nick Parkinson | ESPN 1 Relacionado El inglés de 32 años se vengó de esa derrota seis meses después en Arabia Saudita para recuperar sus tres títulos, y ahora buscará repetir la fórmula una vez más contra un enemigo mucho más formidable.

Después de bajar de la báscula, Usyk y Joshua se miraron fijamente por un tiempo, ninguno de los dos dispuesto a cambiar la vista, pero el retador no puso demasiado énfasis en el histrionismo previo a la pelea.

«Los cara a cara no ganan peleas», dijo Joshua, el peso pesado número 4 de ESPN . «… Todo esto no importa, solo se trata de la pelea. Peso, un frente a frente, nada de eso me importa. Estoy deseando que llegue la pelea».

Usyk, el boxeador número 2 en peso pesado y libra por libra número 6 de ESPN , capturó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012, al igual que Joshua. El ucraniano de 35 años se unió a un batallón de defensa del territorio en Ucrania después de que Rusia invadiera, antes de partir para comenzar el campo de entrenamiento .

«Estoy motivado por la gente de Ucrania que está luchando duro para defender nuestra independencia, defender nuestra libertad y defender nuestra cultura», dijo Usyk, el ex campeón indiscutido de peso crucero, a principios de esta semana. «Recibo mensajes de voz y video de ellos con palabras de apoyo y noticias de que están orando por mí y mi victoria. … Y eso me motiva».

