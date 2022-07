Usuarios reportan caída de Twitter en varios países

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — Usuarios de Twitter reportaron la caída de la red social en varios países durante la mañana de este jueves, de acuerdo con la plataforma de seguimiento de fallas web Downdetector .

En Estados Unidos, a las 7:41 a.m. ET, había apenas nueve reportes de problemas en Twitter; sin embargo, minutos después, a las 8:19 a.m. ET, los reportes de fallas subieron a cerca de 55.000.

En México, los reportes de fallas a las 8:14 a.m. ET eran casi de 1.500. En Argentina y Colombia, por su parte, se acumulaban más de 1.100 a las 8:17 a.m. ET.

En el momento que comenzaron los reportes, las fallas consistían, principalmente, en que la plataforma no cargaba ningún tuit, tanto en la página web como en la aplicación móvil.

Esta caída se da un contexto turbulento para Twitter. El martes, la red social demandó al multimillonario Elon Musk en un esfuerzo por obligarlo a cumplir con su acuerdo para comprar la compañía de redes sociales.

publicidad La demanda, presentada en el Tribunal de Cancillería de Delaware, se produjo después de que Musk dijera en una carta al principal abogado de Twitter el viernes por la noche que quiere rescindir el acuerdo de adquisición de US$ 44.000 millones.

