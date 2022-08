Usuarios denuncian que hasta dos horas se espera un bus a la noche

Entornointeligente.com /

El Viceministerio de Transporte (VMT) mencionó que el Centro de Control y Monitoreo del Billetaje Electrónico reportó que el servicio de transporte público del área metropolitana de Asunción, en el horario nocturno, ha evolucionado para el sistema como para los usuarios.

Sin embargo, en las redes sociales no se hicieron esperar los comentarios de los ciudadanos alegando que el servicio nocturno no opera de manera frecuente y que, incluso, los fines de semana se encuentran en figurillas por no poder encontrar un bus.

«Esto afirman para justificar el subsidio. No hay frecuencia de buses», mencionó Juan Alfonso en su cuenta de Facebook.

«Es triste venir de noche del trabajo y ver muchísimas personas paradas esperando un milagro que haya bus y encima que no les pare! Cansado del trabajo de cada día para que luego se esperen dos horas o más un ómnibus. Y encima el peligro al que se exponen, hay mucha que gente camina cuadras y cuadras», manifestó Paola Rodríguez en su cuenta de Twitter.

«La gran mentira de que 1.500 buses van a salir, linda excusa para la creación de paradas inteligentes, otro golpe de bolsillo y claro, en época de elecciones y de cualquier lado se debe conseguir dinero para la financiación de ciertos partidos. Es mentira que hay transporte público las 24 horas. Muchísimas líneas no trabajan ni hasta las 21:00», expresó Joel Ramírez en su cuenta de Facebook.

El usuario añadió que varias líneas desaparecieron o toman itinerarios de otras empresas, lo cual es el caso de la Línea 13 Conquistador.

«Se aguarda una hora aproximadamente la Línea 13 para el itinerario a Barrio Republicano, el que va a San Blas Loma Pytã, bien gracias», comentó el ciudadano.

Cifras. Según el reporte del VMT, en la fecha 23 de agosto de los años 2021 y 2022, se puede apreciar que la oferta creció más del doble durante el periodo en los horarios comprendidos de 21:00 a 21:59; 22:00 a 22:59 y 23:00 a 23:59.

En ese orden, afirman que se constata un incremento en la oferta total del servicio nocturno, ya que el año pasado operaban 1.399 buses y actualmente operan 1.505.

Al salir de tu trabajo tenés que esperar por horas bus en la noche y te exponés a ser asaltado. Rodrigo Duarte, usuario del transporte público.

