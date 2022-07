Usuarios denuncian fallas en la plataforma del Banco de Venezuela

Entornointeligente.com /

Agencias | LA PRENSA DE LARA.- A través de la red social Twitter, clientes del Banco de Venezuela denunciaron que la plataforma online de la entidad financiera está presentando fallas y se encuentra «caída» desde tempranas horas de este sábado 9 de julio, reseña Efecto Cocuyo .

Los servicios de transferencias, puntos de ventas, el sistema pago móvil y el sistema Biopago han presentado fallas desde la madrugada de este sábado.

«Que desgracia es el Banco de Venezuela, no pasa la tarjeta, me cobran doble, un pago móvil no aparece ni en mi cuenta ni en la del beneficiario y tampoco abre la página», denunció el usuario R Gómez a través de su cuenta en Twitter.

Ante el rechazo de los usuarios afectados por la caída del sistema, la institución financiera no ha explicado el motivo de las fallas que está presentando su plataforma, a pesar de las cientos de quejas de beneficiarios en la red social.

«Dolor de cabeza es lo que provoca el Banco de Venezuela, salir a comprar alimentos y medicinas y se cae la plataforma del Venezuela», aseguró Ana Cepeda en Twitter.

El pasado 30 de julio, la plataforma de la red bancaria también se vio afectada por la interrupción de su servicios, según manifestaron usuarios en redes sociales.

Fuente: Efecto Cocuyo

Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

Entornointeligente.com