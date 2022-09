Usuarios del transporte público alegan que nuevo ajuste de pasaje «fue puesto a dedo»

Entornointeligente.com /

19 Sep, 2022 | Este lunes los usuarios del transporte público en el Estado Nueva Esparta comenzaron a pagar una nueva tarifa de pasaje en las rutas urbanas y suburbanas. Algunos se han mostrado en descontento a pesar que ya tenían conocimiento del mismo, otros han preferido mantener la calma para evitar un mal momento, mientras hay quienes el aumento los agarró por sorpresa.

Rafael Vicent, usuario de la línea de San Juan, manifestó que «ya esto no lo para nadie, aquí aumentan cada vez que quieran y no hay gobierno que ponga reparo a la situación. Yo hasta la semana pasada pagué 3,50 bolívares de San Juan a Porlamar y hoy tuve que pagar 5,00 para que me pudieran dejar subir a la unidad».

Igualmente Magdala Hernández, usuario de la línea de Punta de Piedras, comentó que ahora mucho menos el neoespartano de a pie podrá rendir el salario. «Imagínate ahora pago 6,00 bolívares hasta el centro y 3,00 más desde el centro hasta mi lugar de trabajo, al mes cuánto puedo gastar».

Los usuarios consideran que el gobierno nacional debe tomar una acción ante esta realidad y poner todo en una balanza. Sostienen que los últimos aumentos de pasaje han sido puestos a dedo «porque no ven que sale por ningún lado en gaceta oficial».

«Los transportistas no son los únicos a los que les afecta la situación económica del país, a nosotros también y este nuevo aumento es un golpe para nuestro bolsillo. Lamentablemente no nos queda otra opción que seguir pagando el pasaje porque hay que trabajar, pero pienso que el gobierno tiene que tomar correcciones y no dejar que las cosas se salgan de control, porque el que sufre es el pueblo», señaló Marcos Bermúdez, usuario de la ruta Villa Rosa.

Dicen que de aquí a diciembre el pasaje ya se ubicará en más de un dólar.

LINK ORIGINAL: El Sol de Margarita

