Usuarios del sistema patria denunciaron no recibir el subsidio de combustible en Bolívar

Desde que el Gobierno implementó una nueva metodología para el subsidio de combustible solo a través del sistema patria, son constantes los usuarios que reclaman la recarga mensual de litraje.

En lo que va de julio, usuarios reclaman la asignación de los 120 litros de combustible que corresponden al mes, para poder abastecer su vehículo en las estaciones de servicio subsidiadas, en el estado Bolívar.

«En la plataforma patria el vehículo tiene todas las verificaciones. Ya me había pasado en febrero y marzo que no me recargaron, pero tenía litros acumulados. Ahora estoy en cero y no me recargaron junio, que me tocaba el 3 según el cronograma», comentó una usuaria.

«Yo tengo varios meses sin poder echar gasolina en una bomba subsidiada, a menos que alguien me pase la huella. Cumplí con todas las verificaciones que piden y siguen sin recargarme», dijo otro afectado.

Si bien ya no se hacen largas colas en las estaciones a precio dolarizado, los conductores alegan que no pueden darse el lujo de gastar 10 o 20 dólares a la semana por combustible.

Venta de huella La alternativa a la que recurren quienes no reciben el subsidio mensual es a través de otra persona que pase su huella, siempre que tenga litraje en el sistema patria, o hacen transferencias entre familiares en la misma plataforma.

Otros recurren a pagar hasta 10 dólares para que otra persona pase su huella.

«A mí no me recargaron en junio y se me acabaron los litros para surtir. No he pagado por huella, mi esposo tiene otro vehículo registrado y me transfiere litros, pero eso nos rinde para surtir entonces solo dos veces al mes», señaló Indira Tapia.

El nuevo esquema del sistema patria se aplicó desde marzo, y los pagos se hacen solo a través del monedero patria, que solo se recarga con las asignaciones de bonos a quienes poseen carnet de la patria o transferencia entre familiares registrados en la plataforma.

Sobre las fallas en las recargas, el sistema no ha dado ningún tipo de información a los usuarios sobre cómo resolver el problema. Hay quienes indican que hay que actualizar constantemente los datos en la página, para recibir los subsidios.

Fuente: Correo del Caroní

